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من كانت الأكثر أناقة في حفل "جائزة الموسيقى العربية"؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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تم مساء أمس تسليم #جوائز_الموسيقى_العربية في حفل ضخم أقيم في #كازينو_لبنان. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة تجلّت فيها أناقة #النجمات_العربيات. "العربية.نت" رصدت #إطلالاتهن على البساط الأحمر وسجّلت ملاحظاتها في هذا المجال:

- اختارت النجمة مايا دياب جامبسوت أسود مطرّزا بالأزهار الملونة، حمل توقيع المصمم نيكولا جبران، لاستلام #الجوائز التي حصلت عليها في حفل "جائزة الموسيقى العربية".

- حصدت النجمة #إليسا أكبر عدد من الجوائز في هذا الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة ثوباً عاري الكتفين من الدانتيل باللون الأبيض، وزيّنت عنقها بعقد من الماس تميّز بتصميمه الفاخر والمبتكر.

- تألّقت مقدّمة البرامج أنابيللا هلال بثوب أسود طويل تميّز بتصميمه المبتكر وقد حمل توقيع المصممة البريطانية Victoria Beckham. وهي بدت بكامل رشاقتها بعد أقل من شهر على إنجابها طفلها الرابع.

- بدت مقدّمة البرامج كارلا حداد متألّقة بثوب أسود تميّز بتصميمه المخرّم من الأعلى وتنورته المكسّرة، وقد حمل توقيع المصممة Nathalie Karam.

مايا دياب مايا دياب
إليسا تتوسط كارلا حداد وزوجها طوني أبو جودة إليسا تتوسط كارلا حداد وزوجها طوني أبو جودة
أنابيلا هلال أنابيلا هلال

- تألّقت عارضة الأزياء المغربية ريم السعيدي بثوب باللون الأزرق-الرمادي حمل توقيع المصمم Zuhair Murad.

- اختارت المغنية ساره الهاني ثوباً من #الدانتيل بأطوال متعددة، وبلونيّ الفضي والذهبي. وقد أرفقت إطلالتها بوشاح من #الفرو باللون البيج وأكسسوارات باللون الفضي.

- بدت الإعلامية مريم سعيد بكامل أناقتها في ثوب طويل باللون الوردي في أول ظهور رسمي لها بعد إعلانها إلغاء حفل زفافها وانفصالها عن خطيبها مؤخراً.

- اختارت الممثلة نادين الراسي جامبسوت باللون الأبيض تميّز بأكمام منسدلة حتى الأرض وتطريز باللون الذهبي.

- وفضلت كلاً من الممثلة ستيفاني صليبا ومقدّمة البرامج دانيللا رحمة التدرجات المعدنية لأناقتهن. حيث اعتمدت ستيفاني ثوباً قصيراً باللون الفضي فيما تألّقت دانيللا ببدلة ذهبية مميزة.

- اعتمدت الإعلامية حليمة بولند ثوباً عاري الكتفين باللون البني الداكن تميّز بأكمام تنسدل منها الشراريب.

- اختارت الراقصة فيفي عبده ثوباً طويلاً بلوني الأسود والذهبي حمل توقيع NF By Nour.

ريم السعيدي وخطيبها وسام بريدي ريم السعيدي وخطيبها وسام بريدي
ساره الهاني ساره الهاني
مريم سعيد مريم سعيد
دانيللا رحمة وستيفاني صليبا دانيللا رحمة وستيفاني صليبا
حليمة بولند حليمة بولند
فيفي عبده فيفي عبده

فمن كانت النجمة التي تستحقّ لقب الأكثر أناقة في هذا الحفل برأيكم؟.

كلمات دالّة

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