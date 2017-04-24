من كانت الأكثر أناقة في حفل "جائزة الموسيقى العربية"؟

تم مساء أمس تسليم #جوائز_الموسيقى_العربية في حفل ضخم أقيم في #كازينو_لبنان. وقد شكّل هذا الحدث مناسبة تجلّت فيها أناقة #النجمات_العربيات. "العربية.نت" رصدت #إطلالاتهن على البساط الأحمر وسجّلت ملاحظاتها في هذا المجال:

- اختارت النجمة مايا دياب جامبسوت أسود مطرّزا بالأزهار الملونة، حمل توقيع المصمم نيكولا جبران، لاستلام #الجوائز التي حصلت عليها في حفل "جائزة الموسيقى العربية".

- حصدت النجمة #إليسا أكبر عدد من الجوائز في هذا الحفل، وقد اختارت لهذه المناسبة ثوباً عاري الكتفين من الدانتيل باللون الأبيض، وزيّنت عنقها بعقد من الماس تميّز بتصميمه الفاخر والمبتكر.

- تألّقت مقدّمة البرامج أنابيللا هلال بثوب أسود طويل تميّز بتصميمه المبتكر وقد حمل توقيع المصممة البريطانية Victoria Beckham. وهي بدت بكامل رشاقتها بعد أقل من شهر على إنجابها طفلها الرابع.

- بدت مقدّمة البرامج كارلا حداد متألّقة بثوب أسود تميّز بتصميمه المخرّم من الأعلى وتنورته المكسّرة، وقد حمل توقيع المصممة Nathalie Karam.

- تألّقت عارضة الأزياء المغربية ريم السعيدي بثوب باللون الأزرق-الرمادي حمل توقيع المصمم Zuhair Murad.

- اختارت المغنية ساره الهاني ثوباً من #الدانتيل بأطوال متعددة، وبلونيّ الفضي والذهبي. وقد أرفقت إطلالتها بوشاح من #الفرو باللون البيج وأكسسوارات باللون الفضي.

- بدت الإعلامية مريم سعيد بكامل أناقتها في ثوب طويل باللون الوردي في أول ظهور رسمي لها بعد إعلانها إلغاء حفل زفافها وانفصالها عن خطيبها مؤخراً.

- اختارت الممثلة نادين الراسي جامبسوت باللون الأبيض تميّز بأكمام منسدلة حتى الأرض وتطريز باللون الذهبي.

- وفضلت كلاً من الممثلة ستيفاني صليبا ومقدّمة البرامج دانيللا رحمة التدرجات المعدنية لأناقتهن. حيث اعتمدت ستيفاني ثوباً قصيراً باللون الفضي فيما تألّقت دانيللا ببدلة ذهبية مميزة.

- اعتمدت الإعلامية حليمة بولند ثوباً عاري الكتفين باللون البني الداكن تميّز بأكمام تنسدل منها الشراريب.

- اختارت الراقصة فيفي عبده ثوباً طويلاً بلوني الأسود والذهبي حمل توقيع NF By Nour.

فمن كانت النجمة التي تستحقّ لقب الأكثر أناقة في هذا الحفل برأيكم؟.