هكذا تعتني "السوبرفود" بجمالك

يساعد #الماكياج المتقن وكريمات العناية على جعل البشرة أكثر تألقاً، إلا أن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل. ولذلك فإن بشرتنا وأظافرنا وشعرنا تحتاج إلى العناصر الغذائية التي تعزز إطلالتنا بطريقة طبيعية. تعرّفوا فيما يلي على #أغذية_الجمال أو "السوبرفود" Superfood واحرصوا على إدراجها في نظامكم الغذائي اليومي:

لبشرة صحية

- الأحماض الدهنية الأساسية: تساعد أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 على الحد من فقدان المياه من خلايا الجلد. غذي بشرتك بالزيوت (زيت الزيتون، والجوز، والصويا، وبذور اللفت، والفول السوداني)، والأسماك الزيتية (الأنشوفة، والسردين، والرنجة، والتونة)، والمكسرات (اللوز والبندق)، والأفوكادو، والزيتون.

- الماء: يساعد شرب الماء على التخلص من الترسبات المسؤولة عن البشرة الباهتة. ولتغذية بشرتك، اشربي إلى جانب الماء، الشاي، والحساء، وشاي الأعشاب، على أن تتناولي أيضاً #الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

- الفيتامينات من فئةB: تساعد على إصلاح وبناء ألياف الكولاجين والإيلاستين التي يتكوّن منها نسيج البشرة. تجدونها في الخميرة، والحبوب (الخبز والمعكرونة والأرز والقمح والبرغل)، والبروتينات الحيوانية (اللحوم، والأسماك، والبيض).

لطلة مشرقة

- الفيتامينC: هذا الفيتامين مهم جدا لإنتاج الكولاجين، وهو يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، كما يساعد على التئام الجروح. غذي بشرتك بالفواكه والخضراوات الطازجة، خاصة الفواكه الحمضية (الليمون والبرتقال والجريب فروت)، والكيوي، والملفوف والبقدونس.

- الفيتامين A: هو أهم فيتامين للحصول على بشرة ناعمة ومتألقة، وهو يحمي أيضا من أضرار الأشعة فوق البنفسجية. غذي بشرتك بالكبدة، والبيض، والزبدة للحصول على الفيتامين A، وتناولي الفواكه والخضراوات ذات الألوان الزاهية (المانجو والبطيخ والفلفل والجزر.. الخ) للحصول على البروفيتامين A، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A.

- الفيتامين E: هو مضاد أكسدة قوي له قدرة كبيرة على إصلاح أضرار أشعة الشمس. فهو يحبس الجزيئات الحرة التي تسرّع الشيخوخة ويعمل إلى جانب الفيتامين A والفيتامين C على حماية أغشية الخلايا، التي هي الهدف الرئيسي لهذه الجزيئات الحرة الضارة. غذي بشرتك بالمكسرات (الجوز، والبندق، واللوز)، والحبوب الكاملة، والخضراوات والزيوت النباتية.

- السيلينيوم: هو أفضل سلاح لمكافحة الجزيئات الحرة، وتم الاعتراف به في السنوات الأخيرة كعامل رئيسي في مكافحة الشيخوخة. وهو فعال على وجه الخصوص في مكافحة تأثيرات الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد أيضا على إزالة السموم. غذي بشرتك باللحوم، والأسماك، والمأكولات البحرية، والبيض.

لبشرة صافية

- الزنك: هو من المعادن المضادة للأكسدة والمنظّمة للإفرازات الدهنية في البشرة. فإذا كنت تعانين من حب الشباب احرصي على تناول المحار، والحبوب الكاملة، والأسماك، والحبوب.

- البروبيوتيك (البكتيريا النافعة): هي البكتيريا الصديقة في الجهاز الهضمي التي تحمي الأمعاء وتقوي الجهاز المناعي، بما في ذلك الجهاز المناعي للجلد! غذي بشرتك باللبن الزبادي المخمّر، ومنتجات الألبان، والخبز، وبعض الخضراوات المخمرة مثل الملفوف.

لابتسامة جميلة

- الكالسيوم: يبني ويقوّي الأسنان. وهو متوفر بمنتجات الألبان، والفواكه، والخضراوات وبعض أنواع المياه المعدنية.

- الفوسفور: يشكل الفوسفور، إلى جانب الكالسيوم، "النسيج" المعدني للعظام. غذي أسنانك بجميع الأطعمة المحتوية على الفوسفور، وستحصلين على كفايتك منه طالما أنك تتناولين غذاء متوازنا.

- الفلور: الفلور من العناصر النزرة التي تقوي مينا الأسنان. غذي أسنانك بالمياه المعدنية التي تحتوي على الفلور، وتناولي الفجل، والرشاد، والكرز، والطماطم.

لشعر لامع

- الفيتامينات B: تسهم هذه الفيتامينات في الحصول على شعر سليم، خاصة فيتامين B2، الذي ينظم الزهم في فروة الرأس؛ وفيتامين B5، الذي يحسن هيكل وتألق الشعر، وفيتامين B8، الذي يبطئ تساقط الشعر وظهور الشيب. غذي شعرك بالحبوب الكاملة واللحوم والسمك والبيض وخميرة البيرة.

- الزنك: يساعد #الزنك على نمو الشعر. ويعيق نقص الزنك تشكل الكيراتين، مما يؤدي إلى ضمور #بصيلات_الشعر. غذي شعرك بالمحار والسمك والحبوب الكاملة.

لأظافر قوية

- الكالسيوم: يقوي الأظافر ويجعلها تنمو. غذي أظافرك بمنتجات الألبان، والفواكه، والخضراوات، وبعض أنواع المياه المعدنية.

- الحديد: هو من العناصر التي تقوي الأظافر، وتثري خلايا الدم الحمراء، وتزيد الأكسجين الذي يصل إلى الخلايا، وخاصة إلى الأظافر التي تتكسر بسهولة. غذي أظافرك باللحوم الحمراء، والمحار، والبقول.

- الكبريت: هو معدن ضروري للحصول على أظافر قوية (يقوي هيكل الأظافر). غذي أظافرك بالمأكولات البحرية، والهليون، والبصل، والثوم، والملفوف.