سكينة السعودية تنطلق من باريس لتصل إلى بيروت

اختارت المصممة الفرنسية ذات الأصول السعودية، سكينة شبيب، أن تقدّم تصاميم Sakina Paris خلال أسبوع بيروت للموضة، فاختلطت في أزيائها الثقافة الغربية مع الطراز الشرقي بكلّ ترف وأناقة.

وقد تضمّن هذا العرض تصاميم من الخياطة الراقية، والأزياء الجاهزة، وأثواب الزفاف عبّرت جميعها عن رؤية سكينة الخاصة في مجال تصميم أزياء عصريّة وأنيقة. ألوان الأسود، والأحمر، والزهري، والأبيض غلبت على جميع الإطلالات، أما بالنسبة للأقمشة فركّزت المصممة على استعمال التول والدانتيل التي تزيّنت بالتطريزات الرقيقة والرسومات الناعمة. وقد تناثرت الورود البيضاء على فساتين الزفاف مضيفةً عليها لمسات من الابتكار والتميّز.

وقد وظّفت سكينة كلّ التجربة التي اكتسبتها من التدرّج في مشاغل Chanel، وGivenchy، وAlexandre Vauthier في تصميم مجموعة تميّزت بالأقمشة الفاخرة، والتفاصيل المتقنة، والتطريز اليدوي بالإبرة الذي تحرص المصممة على تنفيذه في مشاغلها. أما أكثر ما لفتنا في هذه المجموعة فثوب باللون الأحمر استغرق العمل عليه 3أشهر وتطريزه يدوياً بحوالي 7000 وردة. تعرّفوا على بعض تصاميم Sakina Paris فيما يلي.