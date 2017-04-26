هل ترتكبين هذه الأخطاء عند تسريح الشعر؟

كثيرة هي الأخطاء التي نرتكبها عند تسريح الشعر دون أن نعلم مدى الأذى الذي تلحقه بالشعر في هذا المجال. تعرّفي فيما يلي عليها وتجنّبيها من خلال التقيّد بالنصائح التالية.

تذكري دائماً أن تسريح الشعر ضروري جداً، لأن هذه الحركات المتكررة تسمح للزيوت الطبيعية التي تفرزها فروة الرأس بالانتشار على كامل الشعر، من أجل تغذيته ومنحه البريق.

فالتمشيط يحفز الدورة الدموية الصغرى لفروة الرأس ويزيل الشوائب، ناهيك عن تهوية الشعر جيداً. وينصح بتمشيط الشعر كل يوم، لمدة دقيقة واحدة على الأقل، صباحا ومساء. ولكن كيف تسرحين شعرك بالطريقة والخطوات الصحيحة؟

الأسلوب الصحيح هو إنزال رأسك للأمام وتمشيط الشعر من الرقبة حتى الجبهة، ثم من الأطراف نحو قمة الرأس. تجنبي تمشيط الشعر حين يكون مبللا، لأنه يكون أكثر هشاشة. وتجنبي أيضا تمشيط الشعر بعنف أو بقوة.

- الأدوات المناسبة :

من الضروري تمشيط الشعر، ولكن شرط أن يكون لديك الأدوات المناسبة. ولفك تشابك الشعر، استخدمي مشطا عريض الأسنان.

- للشعر الطويل استخدمي فرشاة كبيرة ومسطحة.

- للشعر القصير استخدمي فرشاة صغيرة ومسطحة.

- للشعر المجعد، استخدمي فرشاة صغيرة ودائرية، أو استخدمي أصابعك، لفك تشابك الشعر ورسم تجعدات شعرك بصورة جميلة. ومع ذلك، هناك مشط خاص بالشعر المجعد. وهذا المشط مصنوع من خشب الزان، وهو كبير ويحتوي على بعض الأسنان فقط، لذا لا يكسر الشعر أو يتسبب بتقصفه.

- بالنسبة لفرق الشعر، سواء كنت تريدينه مستقيما تماما أو متعرجا، استخدمي المشط الذي له طرف مدبب للقيام بهذه المهمة بسهولة.

نصيحة: تماما مثل فراشي الماكياج، يتم تنظيف مشط الشعر بالماء والصابون مرة أسبوعيا.

تجنبي تماما: فرشاة الشعر المعدنية التي تتسبب بتقصف الشعر وخدش فروة الرأس، تجنبي أيضا فرشاة الشعر البلاستيكية التي تشد الشعر وتسبب الكهرباء الساكنة.

إذا أردت استخدام جهاز تمليس الشعر، اختاريه ذات نوعية جيدة، ويفضل أن يحتوي على لوحات من السيراميك. وعند استخدام مجفف الكهرباء، احرصي دائما على أن تكون المسافة بينه وبين الشعر 20 سم على الأقل لمنع تلف الشعر.

- كيف تصففين شعرك بسرعة؟

إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت لتخصيصه لتصفيف شعرك، اختاري قصة شعر يسهل تسريحها والعناية بها. وتذكّري أن كل نوع من أنواع الشعر عناية مختلفة، فالشعر المجعد والنافش يحتاج عموما إلى عناية أكبر من الشعر الناعم الذي يكون تسريحه أسهل عادة.

ولاختيار قصة الشعر المناسبة لكِ، اطلبي نصيحة مصففة شعرك. فهناك قصات شعر أسهل من حيث تسريحها والعناية بها من قصات أخرى. أما بالنسبة للشعر الطويل، فمن الممكن تصفيفه بسرعة ورفعه على شكل شنيون أنيق أو فوضوي وتزيينه بالأكسسوارات المختلفة.

ولتسهيل تسريح الشعر وتصفيفه يمكنكِ الاستعانة بالمستحضرات المناسبة من جل أو سبراي أو رغوة مصففة، فلكل من هذه المنتجات خصائص تميزها لإعطاء نتائج مختلفة حسب أنواع الشعر. إذ يساعد رذاذ الشعر على تثبيت الشنيون، أما الجل فممتاز للشعر القصير. وأخيرا تساعد الرغوة على ترويض الشعر المجعد. مما يعني أن لكل نوع شعر مستحضر تصفيف يناسبه.