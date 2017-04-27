احتفظي بالشمس في حقيبة ماكياجك مع "تيراكوتا"

يكمن سر نجاح بودرة Terracotta الأيقونية في أنها تضفي على البشرة تألّقاً ذهبياً طبيعياً يجدد إشراقها. ولذلك تعمد دار Guerlain إلى طرح مجموعات خاصة ومحدودة الإصدار منها في بداية كل صيف، فما هو جديدها للعام 2017؟

- بودرة Terracotta Sun Trio: وهي لوحة ألوان أنيقة وسهلة تلعب دور بودرة تسمير، محدد للملامح وهايلايتر في الوقت نفسه. يمكن مزج ألوانها الثلاثة لإضفاء مسحة من الاسمرار الذهبي على البشرة، ويمكن الاستعانة بتدرّجها الداكن لتحديد الخدين وتدرّجها الفاتح كهايلايتر.

- بودرتا Terracotta Ultra Shine وTerracotta Ultra بلمستهما النهائية الفائقة التألق والخالية من اللمعان. تضم الأولى جزيئات شديدة الرقة من اللآلئ، وهي تستعيد تأثير بشرة ذات لمعان ساتيني بلون الشمس المتوهّج. أما الثانية فتتمتع بلمسة نهائية طبيعية خالية من اللمعية، تمنح الإشراق بفضل ترف بودرتها ودفء لونها.

- رذاذ الاسمرار الذاتي Terracotta Sunless: يمنح البشرة اسمراراً شفافاً وتألقاً ذهبياً حسب الطلب. يمكن استخدام هذا الرذاذ على الوجه والجسم للحصول على اسمرار آمن بعيداً عن مخاطر التعرّض لأشعة الشمس الحارقة.

- كريم Terracotta Jolies Jambes: وهو لوسيون ملون سائل يمنح الساقين اسمراراً جميلاً ويخفي الشوائب البسيطة التي تعاني منها البشرة.