كارولينا هيريرا تهدي المرأة العربية عبايات من توقيعها

اختارت المصممة الأميركية ذات الأصول الفنزويلية #كارولينا_هيريرا أن تهدي #المرأة_العربية مجموعة من #العبايات تحمل توقيعها بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وهي تنضم بذلك إلى من سبقها من المصممين العالميين في تقديم #مجموعات خاصة موجهة للمرأة الخليجية، ومنها عبايات Dolce&Gabbana التي تزينت بطبعات مدينة صقلية الإيطالية، قفطانات Oscar de la Renta، ومجموعة #أزياء Tory Burch المتوسطية الطابع لخريف وشتاء 2017.

اختارت كارولينا هيريرا الأسود كلون أساسي لعباياتها التي حرصت على تنفيذها بأقمشة #الحرير و #الدانتيل و #الكريب. وقد زينت بعضها بلمسات بيضاء أضفت عليها مزيداً من #الأناقة ، كما استوحت بعضها الآخر من أزياء النوم الرجالية.

نسقت كارولينا هريرا مجموعتها من العبايات مع شيلة حريرية باللون الأسود، أحزمة جلدية، نظارات شمسية، بروشات وأساور معدنية. كما ترافقت الإطلالات مع مجموعة من حقائب Carolina Herrera الفاخرة ذات الأحجام المتوسطة والألوان الصيفية المنعشة كالأبيض والأحمر والزهري. وقد ترافقت العبايات مع صنادل ذات كعوب مرتفعة أو أحذية رياضية من الجلد الفضي أضافت إليها لمسات عصرية لافتة.

تعرفوا على عبايات Carolina Herrera الجديدة فيما يلي.