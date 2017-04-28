بعد لندن وسيول وميلانو.. معرض بربري يصل دبي

في شهر شباط/فبراير الماضي قدّمت دار Burberry البريطانية خلال عرضها للأزياء الجاهزة مجموعة فريدة وفاخرة من "الكابات" التي لاقت اهتماماً كبيراً من جانب الجمهور ونقّاد الموضة. أما اليوم فقد اجتمعت هذه التصاميم في معرض يحمل اسم The Cape Reimagined أو"الكاب كما أعدنا تخيّله".

تضمّن هذا المعرض 78 قطعة، وقد سبق أن أقيم في كلّ من #لندن، وسيول، وميلانو قبل أن يصل إلى الشرق الوسط وتحديداً إلى مدينة #دبي. سيُقام هذا المعرض في منطقة الفنون والثقافة في دبي بين 3 و7 من شهر أيار/مايو المقبل. وستُعرض فيه تصاميم محدودة الإصدار من الكابات التي تمّ تنفيذها يدوياً في مشاغل دار Burberry في العاصمة البريطانية لندن. تعرّفوا على بعض القطع التي سيتضمنها المعرض فيما يلي.