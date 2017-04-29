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فاشن بوليس.. من كانت نجمة الأناقة في شهر أبريل؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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تبقى #أزياء النجمات محطّ أنظار بالنسبة لمتابعي أخبارهم وعشّاق #الموضة الذين يجدون فيها مصادر وحي لاختيار #إطلالات تشبهها من حيث #التصميم أو من حيث الأسلوب العام.

"العربية.نت" رصدت أجمل إطلالات #نجمات_العالم_العربي في شهر نيسان/أبريل. تعرّفوا معنا عليها فيما يلي واختاروا النجمة التي تستحق #لقب الأكثر أناقةً.

- اختارت النجمة شيرين عبد الوهاب أن تظهر في إحدى حفلاتها بثوب رومنسي طويل باللون البيج المائل إلى الرمادي، حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي وتناسق بامتياز مع شكل جسمها ولون بشرتها.

- تألّقت أحلام بثوب أسود تزيّن بطبعة الألعاب النارية الملوّنة من Zuhair Murad تناسق بامتياز مع شكل جسمها وحضورها في حفل الأوبرا في الكويت.

- بدت النجمة ميريام فارس بكامل أناقتها بثوب أسود وفضي تميّز بخطوطه المبتكرة وحمل توقيع المصمم رامي قاضي.

- ظهرت مقدمة البرامج لجين عمران بقفطان مطرّز حمل توقيع المصممة سلمى بن عمر. تميّز هذا الزي بلون الليلكي الفاتح جداً وتطريزه المميز عند الخصر، وقد نسّقته مع حقيبة من Dior.

أحلام في زهير مراد أحلام في زهير مراد
ميريام فارس في ثوب من رامي قاضي ميريام فارس في ثوب من رامي قاضي
لجين عمران في قفطان من سلمى بن عمر لجين عمران في قفطان من سلمى بن عمر
شيرين عبد الوهاب في يوسف الجسمي شيرين عبد الوهاب في يوسف الجسمي

- اعتمدت الممثلة ستيفاني صليبا إطلالة أميرية بثوب باللون الذهبي مطرّز بالكامل بالفراشات والأزهار التي تناثرت عليه كل أناقة. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم نجا سعادة.

- تألّقت مقدمة البرامج دانييلا رحمة بثوب أحمر طويل من Carolina Herrera نسّقته مع صندل أسود وحقيبة ذهبية.

- اللون الأبيض يبقى المفضل بالنسبة للنجمة السعودية وعد، ولذلك نجدها تلجأ إليه في العديد من إطلالاتها، وتحديداً في هذا الثوب الطويل الذي تزيّن بحزام فضّي عريض عند الخصر.

كارلا حداد كارلا حداد
نجوى كرم بثوب من بالمان نجوى كرم بثوب من بالمان
بلقيس فتحي في يوسف الجسمي بلقيس فتحي في يوسف الجسمي
دانيللا رحمة بثوب من تصميم كارولينا هيريرا دانيللا رحمة بثوب من تصميم كارولينا هيريرا
ستيفاني صليبا في ثوب من توقيع نجا سعادة ستيفاني صليبا في ثوب من توقيع نجا سعادة

- اختارت مقدمة البرامج كارلا حداد جامبسوت باللون الأبيض عاري الكتفين بدا مثالياً لإبراز رشاقتها وجمال إطلالتها.

- تألّقت النجمة بلقيس فتحي بثوب أميري طويل باللون الفضي تميّز بقماشه الشبكي المبتكر، وحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

- اختارت النجمة نجوى كرم إطلالة فاخرة من دار Balmain تميّزت بلونها الأسود وقماشها اللامع الأنيق.

كلمات دالّة

#أزياء, #الموضة, #إطلالات, #التصميم, #نجمات العالم العربي, #لقب

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