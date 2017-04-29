فاشن بوليس.. من كانت نجمة الأناقة في شهر أبريل؟

تبقى #أزياء النجمات محطّ أنظار بالنسبة لمتابعي أخبارهم وعشّاق #الموضة الذين يجدون فيها مصادر وحي لاختيار #إطلالات تشبهها من حيث #التصميم أو من حيث الأسلوب العام.

"العربية.نت" رصدت أجمل إطلالات #نجمات_العالم_العربي في شهر نيسان/أبريل. تعرّفوا معنا عليها فيما يلي واختاروا النجمة التي تستحق #لقب الأكثر أناقةً.

- اختارت النجمة شيرين عبد الوهاب أن تظهر في إحدى حفلاتها بثوب رومنسي طويل باللون البيج المائل إلى الرمادي، حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي وتناسق بامتياز مع شكل جسمها ولون بشرتها.

- تألّقت أحلام بثوب أسود تزيّن بطبعة الألعاب النارية الملوّنة من Zuhair Murad تناسق بامتياز مع شكل جسمها وحضورها في حفل الأوبرا في الكويت.

- بدت النجمة ميريام فارس بكامل أناقتها بثوب أسود وفضي تميّز بخطوطه المبتكرة وحمل توقيع المصمم رامي قاضي.

- ظهرت مقدمة البرامج لجين عمران بقفطان مطرّز حمل توقيع المصممة سلمى بن عمر. تميّز هذا الزي بلون الليلكي الفاتح جداً وتطريزه المميز عند الخصر، وقد نسّقته مع حقيبة من Dior.

- اعتمدت الممثلة ستيفاني صليبا إطلالة أميرية بثوب باللون الذهبي مطرّز بالكامل بالفراشات والأزهار التي تناثرت عليه كل أناقة. وقد حملت إطلالتها توقيع المصمم نجا سعادة.

- تألّقت مقدمة البرامج دانييلا رحمة بثوب أحمر طويل من Carolina Herrera نسّقته مع صندل أسود وحقيبة ذهبية.

- اللون الأبيض يبقى المفضل بالنسبة للنجمة السعودية وعد، ولذلك نجدها تلجأ إليه في العديد من إطلالاتها، وتحديداً في هذا الثوب الطويل الذي تزيّن بحزام فضّي عريض عند الخصر.

- اختارت مقدمة البرامج كارلا حداد جامبسوت باللون الأبيض عاري الكتفين بدا مثالياً لإبراز رشاقتها وجمال إطلالتها.

- تألّقت النجمة بلقيس فتحي بثوب أميري طويل باللون الفضي تميّز بقماشه الشبكي المبتكر، وحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

- اختارت النجمة نجوى كرم إطلالة فاخرة من دار Balmain تميّزت بلونها الأسود وقماشها اللامع الأنيق.