جديد "برادا" حقائب فاخرة مهداة للخليجيات

بمناسبة اقتراب حلول شهر #رمضان المبارك، أطلقت دار #برادا #Prada الإيطالية العريقة مجموعة محدودة الإصدار من #الحقائب الفاخرة أهدتها إلى نساء الشرق الأوسط ومنطقة #الخليج_العربي.

#الأحجار_الكريمة شكّلت مصدر الوحي الأساسي الذي انطلقت منه فكرة تنفيذ هذه الحقائب، ولذلك نجدها تلوّنت بتدرجات #الزمرد الأخضر، و #الياقوت الأحمر، وحجر #السافير الأزرق.

تمّ تنفيذ هذه الحقائب بأنواع فاخرة من الجلود، وهي تميّزت بأحجامها المتوسطة وأجزائها الداخلية ذات التفاصيل الاستثنائية منها: المرايا، والجيوب المتعددة، والبطانات الجلدية بالإضافة إلى أحزمة قابلة للنزع والتركيب، حسب الحاجة ما يجعل من هذه الحقائب رفيقة مثالية للمرأة الأنيقة في مختلف أوقات الليل والنهار.

وقد لفتنا في هذه المجموعة حقيبة Frame التي توفرت بإصدار محدود من جلد النعامة وبلوني الزمرد الأخضر والياقوت الأحمر، بالإضافة إلى إصدار خاص تم تنفيذه من جلد التمساح بلون السافير الأزرق وسيتوفر منه قطعة واحدة فقط في متاجر العلامة في كلٍ من السعودية، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة.