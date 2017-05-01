ربيع إيلي صعب يزهر أجمل الأثواب لعروس2018

يحتفل المصمم اللبناني #إيلي_صعب بمرور عام على إطلاق أولى مجموعاته من أزياء الزفاف الجاهزة التي لاقت نجاحاً كبيراً. وهو قدّم أخيراً مجموعته الثانية في هذا المجال، التي تألّفت من 13 ثوباً، في مدينة منهاتن الأميركية بمناسبة أسبوع أزياء الزفاف لربيع 2018. وقد حملت هذه المجموعة عنوان In Bloom نظراً لما تميّزت به من أزهار ربيعية تفتّحت بكل أناقة على الأثواب البيضاء الحالمة.

استطاعت هذه المجموعة من تصاميم أزياء الزفاف أن تجمع بين أحلام العروس الرومانسية والعصرية في آن واحد. وقد تزيّن بعض تصاميمها بطبقات يمكن التخلي عنها للاحتفال بحريّة أكبر مع الحفاظ على جمالية التطريزات وروعة الخصور المحدّدة.

الطابع الرومانسي تجلّى في بتلات الأزهار الربيعية التي تفتّحت بكلّ أناقة على الأثواب الطويلة، كما ظهر أيضاً عبر استعمال قماش الدانتيل الذي تزيّن بتفاصيل حالمة كالأزرار الساتينية، والأشرطة الرفيعة، والزخارف الناعمة، والطرحات المطرّزة.

تناغم اللون الأبيض في هذه المجموعة مع لمسة وردية خفيفة، وقد انهمرت عليه الورود الثلاثية الأبعاد واللآلئ الصغيرة الفاخرة. أما الإكسسوارات التي رافقت هذه الأزياء فتراوحت بين مشالح من الفرو الأبيض، أحذية، ونظارات شمسيّة.

كما لفتتنا المجوهرات الذهبية التي رافقت هذه المجموعة والتي حملت عبارة "Oui" أو "نعم" بالفرنسية، وتميّزت بأسلوبها العصري المبتكر. تعرّفوا على أجمل إطلالات مجموعة Elie Saab من أزياء الزفاف الجاهزة لربيع 2018 فيما يلي..



