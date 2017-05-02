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نجمات الـ"ميت غالا" بين الإثارة والأناقة

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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أكثر من 100 نجم ونجمة حضروا بكامل أناقتهم للمشاركة في حفل Met Gala الذي أقيم ليل الاثنين في متحف #ميتروبوليتان بمدينة #نيويورك. وقد كرّم الحفل هذا العام المصممة اليابانية #راي_كواكوبو مؤسسة علامة Comme des Garcons التي تُعرف بتصاميمها المبتكرة والغريبة. فكيف بدت إطلالات النجمات في هذا الحفل وهل تغلّبت الإثارة على #الأناقة في أزيائهن؟

- إطلالة النجمة الباربادوسية ريهانا كانت الأكثر غرابة، وقد حملت توقيع دار Comme des Garcons وتزيّنت بطبعات الورود والكشاكش التي تتخذ شكل بتلات الأزهار.

- من الإطلالات الغريبة أيضاً تلك التي ظهرت بها النجمة كاتي بيري بثوب عرائسي باللون الأحمر، والتي حملت توقيع دار Maison Margiela ومصممها المثير للجدل جون غاليانو. وقد تزيّنت طرحتها بالمرايا وبعبارة Witness التي ظهرت بخط أسود بارز.

كاتي بيري بثوب من ميزون مارجييلا كاتي بيري بثوب من ميزون مارجييلا
كارا ديليفين ببدلةمن شانيل كارا ديليفين ببدلةمن شانيل
ريتا أورا بثوب من ماركيزا ريتا أورا بثوب من ماركيزا
ريهانا بثوب مبتكر من كوم دي غارسون ريهانا بثوب مبتكر من كوم دي غارسون
زندايا بثوب من دولتشي اند غابانا زندايا بثوب من دولتشي اند غابانا

- النجمة الهندية بريانكا شوبرا اختارت إطلالة من دار Ralph Lauren اتخذت شكل معطف "ترنش" كلاسيكي تحوّل إلى ثوب سهرة مرفق بذيل طويل.

- اعتمدت النجمة الأميركية ريتا أورا ثنائي الأحمر والبيج العاري لإطلالتها التي تزيّنت بالعقد الكبيرة وحملت توقيع دار Marchesa.

- تألّقت النجمة بلايك لايفلي بواحدة من أجمل #إطلالات هذا الحفل، وقد بدت مشرقة بثوبها الذهبي المزين بالكامل بالسلاسل المعدنية والذي ينتهي بذيل من الريش باللون الأزرق الملكي، والذي حمل توقيع دار Versace.

- بدت إطلالة النجمة جنيفر لوبيز رصينة جداً بثوب حمل توقيع دار Valentino تميّز بلونه الأزرق السماوي وقماشه الشفاف المتطاير من حولها.

- إطلالة العارضة جيجي حديد حملت توقيع دار Tommy Hilfiger الأميركية، وقد تميّزت بلونها البيج العاري وبخليط الخامات المتعددة التي استُعملت في تنفيذها.

سيلين ديون بثوب من فرساتشي سيلين ديون بثوب من فرساتشي
بريانكا شوبرا بإطلالة من رالف لورين بريانكا شوبرا بإطلالة من رالف لورين
كايلي جينير ودوناتيللا فرساتشي بإطلالتين من دار فرساتشي كايلي جينير ودوناتيللا فرساتشي بإطلالتين من دار فرساتشي
بلايك لايفلي بثوب من فرساتشي بلايك لايفلي بثوب من فرساتشي
جنيفر لوبيز بثوب من فالنتينو جنيفر لوبيز بثوب من فالنتينو
جيجي حديد بثوب من تومي هيلفيغر جيجي حديد بثوب من تومي هيلفيغر
هالي بيري بجامبسوت من فرساتشي هالي بيري بجامبسوت من فرساتشي
كريسي تايغن بثوب من ماركيزا كريسي تايغن بثوب من ماركيزا

- النجمة زندايا اختارت ثوبها المطبّع بالأزهار وطيور الببغاء من دار Dolce&Gabbana.

- النجمة الكندية سيلين ديون اختارت إطلالة كلاسيكية بلونها ولكن مبتكرة من حيث التصميم تزيّنت بالكريستال البرّاق وحمات توقيع دار Versace.

- اختارت العارضة كارا ديليفين بدلة مطرّزة بالكامل من دار Chanel، وقد لفتتنا برأسها الحليق الذي طلته بالكامل باللون الفضي.

- المصممة دوناتيللا فرساتشي كانت الحاضر الأكبر في هذه المناسبة نظراً للعدد الكبير من #النجمات اللواتي أقبلن على ارتداء تصاميمها. وقد تألقت دوناتيللا بثوب معدني باللون الذهبي ورافقتها العارضة كايلي جينير التي ظهرت بثوب مخرّم ومطرّز تزيّن بسلاسل طويلة عند الكمّ.

- العارضة كريسي تايغن حضرت برفقة زوجها وبدت بكامل أناقتها في ثوب أسود تم تطريزه بالأبيض من Marchesa.

- النجمة الأميركية هالي بيري ارتدت جامبسوت أسود رافقته تنورة طويلة تزيّنت بحلقات معدنية ذهبية، وقد حملت إطلالتها توقيع Versace.

كلمات دالّة

#ميتروبوليتان, #نيويورك, #راي كواكوبو, #الأناقة, #إطلالات, #النجمات

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