هذه أجمل مجموعات عرائس صيف 2017

#عروس Marchesa لربيع وصيف2017 تفيض رقّة وأنوثة. هذا ما أجمع عليه نقّاد الموضة الذين تابعوا ما قدّمته دور الأزياء العالمية لعروس هذا الموسم.

#الدانتيل شكّل الخامة الأساسية التي اعتمدت عليها دار Marchesa الأميركية في تنفيذ أثواب فاخرة للعروس التي تبحث عن إطلالة رومانسية ولكن بعيدة عن الكلاسيكية في الوقت نفسه. وقد اختلط الدانتيل مع التول في بعض الإطلالات ومع الأورغنزا في إطلالات أخرى بدت في منتهى #الأناقة.

الأزهار التي تفتّحت على أثواب Marchesa تذكّر بحديقة ربيعية تستيقظ عند الفجر لترتدي أجمل أثوابها. وقد ساهمت التقنيات الثلاثية الأبعاد التي استعملت في التنفيذ بإعطاء هذه الأزهار لمسات حيوية، فيما بقي استعمال التطريز باللآلئ والكريستال خجولاً ليترك المجال أمام انسيابية القصّات القريبة من الجسم وجمالية الأقمشة الفاخرة المستعملة في تنفيذ هذه #الأثواب.

#اللون_الأبيض الناصع لم يكن الوحيد الذي استُعمل في هذه المجموعة، فقد ظهرت بعض الإطلالات باللون الوردي المبودر كما تزيّن أحد الأثواب بالدانتيل الفضي الذي أضاف عليه لمسة فاخرة. أما بالنسبة للأكسسوارات التي رافقت الإطلالات فقد أتت على شكل أقراط طويلة مرصّعة بالأحجار وعقود كبيرة أضفت مزيداً من الغنى على أزياء العروس. تعرّفوا على أجمل #أثواب_زفاف Marchesa لهذا الموسم فيما يلي: