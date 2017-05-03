هذه هي أسرار جمال نجمات حفل "ميت غالا"

يشكل #الماكياج جزءاً أساسياً من #إطلالة #النجمات اللواتي يولين #عناية خاصة به لدى ظهورهن على #البساط_الأحمر. فكيف بدت إطلالات النجمات الجمالية في حفل Met Gala؟ ومن تستحق لقب "ملكة جمال" هذا الحفل؟

- اختارت النجمة كاتي بيري ماكياجاً درامياً ليتناسق مع ثوبها المبتكر الذي رافقته طرحة شفافة غطت وجهها. ثنائي الأحمر على الشفاه والأزرق على العينين ليس بجديد في عالم الماكياج، ولكن اعتماده بصيغة برّاقة أضفى على الماكياج لمسة مستقبلية مبتكرة.

- اللون الوردي الذي زين #أزياء النجمة ريهانا انسحب أيضاً على ماكياجها من الشفاه صعوداً باتجاه الوجنتين والجفنين. ولإبراز هذا الماكياج الوردي بامتياز اتخذت تسريحتها شكل شينيون يرتفع عند قمة الرأس وترافقت مع غرة منسدلة عند الجبين.

- رغم أنها ظهرت حليقة الرأس، إلا أن العارضة كارا ديليفين لم تفقد شيئاً من رقة جمالها الأنثوي. فقد غطت رأسها بطبقة من الطلاء الفضي انسدل على قسم من جبينها وصولاً إلى طرف خدها وتزين بحبات من الستراس التي زينت أيضاً قسماً من وجهها.

- حافظت المغنية الأميركية جانيل موناي على ماكياج كلاسيكي تميز بشفاه حمراء وآيلاينر أسود لإبراز الطابع المبتكر في إطلالتها الذي تمثل بياقة عالية من الريش الأسود وحبات كبيرة من الكريستال زينت تسريحتها.

- لمواكبة زيها الجريء، اختارت العارضة كيندال جينير أحمر شفاه باللون الأحمر ساعد على إبراز إشراقة بشرتها. وقد بقي ماكياج عينيها بسيطاً وتم التركيز فيه على استعمال الماسكارا التي أضافت مزيداً من السحر على عينيها.

- أحمر الشفاه الأسود بدا مثالياً في ماكياج النجمة ليلي كولنز الذي نسّقته مع بشرة بلون البورسولين، رموش سوداء طويلة جداً ولمسة وردية خجولة على الخدين.

- اللون الوردي النيوني على الجفنين شكل خيار النجمة سيلينا غوميز، ولكن سر نجاح هذه الإطلالة يكمن في الحفاظ على كافة تفاصيل الماكياج الأخرى حيادية.

- يكمن سر جمال ماكياج النجمة بري لارسون في التفاصيل، وتحديداً في هذه الحبات الصغيرة من اللؤلؤ التي زينت زوايا العينين الخارجية والداخلية. وهي تناسقت مع حبات اللؤلؤ التي زينت أيضاً أقراط أذنيها.

- الخمار الوردي الذي زين وجه ليلي ألدريدج لفت الأنظار إلى الرسمة المثالية لحاجبيها وأناقة تسريحتها التي شكلت إطاراً سلط الضوء على جمالها الطبيعي.

- بدت النجمة جنيفر لوبيز مشرقة بماكياج مستوحى من موضة سبعينيات القرن الماضي. وقد تميز بظلال زرقاء لماعة على الجفنين وشفاه عارية.

- العارضة الجنوب إفريقية كانديس سوانبويل اختارت الآيلاينر الأسود المجنح لإبراز جمال لون عينيها الزرقاوين مع الحفاظ على بشرة مشرقة شفافة وشفاه عارية.