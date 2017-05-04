الحضارة الإغريقية تستيقظ على يد المبدع لاغرفيلد

عاد #المصمم المبدع #كارل_لاغرفيلد إلى العصور اليونانية القديمة ليستوحي منه فكرة عرض Chanel الخاص برحلات 2018 الذي قدّمه يوم أمس في عاصمة الموضة باريس.

وقد برع لاغرفيلد في إلقاء نظرة عصرية على العصور القديمة وتحديداً على #الحضارة_الإغريقية التي يعتبرها مصدراً للجمال والثقافة. وهو قال في هذا المجال: "مفهوم الجمال الذي كان معتمداً في اليونان القديمة ما زال قائماً حتى اليوم". ولذلك انطلق لفكرة هذا العرض من تمثال لفينوس إلهة #الجمال عند الإغريق موجود في شقة الآنسة شانيل مؤسسة الدار.

اختار لاغرفيلد " #القصر_الكبير" Grand Palais في باريس مكاناً لعرضه محوّلاً إياه من خلال الديكور إلى نسخة عن معبد ديونيسوس في #أثينا القديمة. وقد تزيّن بأعمدة صخرية ضخمة، وأشجار الزيتون، ونباتات الغار، التي اختالت فيما بينها العارضات بتايورات التويد الأيقونية وأثواب طويلة من الكريب تليق بأميرات البلاط اليوناني.

ألوان #البيج، والذهبي، والأبيض، والفضي، و #الأسود خيّمت على معظم تصاميم هذا العرض الذي تضمّن حوالى 85 إطلالة، مع ظهور خجول لبعض التصاميم بألوان #الأزرق الملوكي، والزهري المبودر، والليلكي الفاتح جداً.

عمل لاغرفيلد على إيقاظ المارد الإغريقي النائم عبر تفاصيل صغيرة أضافها إلى أزياء مجموعة Cruise2018، فلفتتنا الأزرار التي تزيّنت برسوم الغار ونقوش التيجان أو بأوراق البلوط وأزهار الكاميليا. وحتى رمز Chanel المؤلف من حرفيّ C اتخذ شكل غصنيّ غار يلتفان على بعضهما البعض.

عارضات Chanel تحوّلن إلى أميرات إغريقيات تزينن بالأكسسوارات الذهبية وارتدين صنادل "غلاديايتور" ملونة تناسقت بامتياز مع تصاميم الحقائب الجديدة التي أطلقتها الدار. وقد جسّدن بامتياز العنوان العام الذي اختارته الدار لهذه المجموعة: From Antiquity to modernity أي " من الحضارة القديمة إلى عالمنا العصري". تعرّفوا على أجمل تصاميم مجموعة Chanel Cruise2018 فيما يلي.