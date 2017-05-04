7 وصفات مجّانية تمنحكِ بشرة مشرقة

يقول المثل الشائع "إن أفضل الأشياء في هذه الحياة هي مجانية"، ويبدو أنه ينطبق على مختلف جوانب حياتنا بما في ذلك روتيننا التجميلي.

فالعناية بالبشرة ليست دائماً مرادفاً لاستعمال مستحضرات باهظة الثمن، وخير دليل على ذلك هذه النصائح الفعّالة التي جمعناها من خبراء العناية بالبشرة والتي ستمنحكِ بشرة مشرقة دون أن تكلّفكِ شيئاً:

1- اكتشفي منافع التدليك الذاتي:

استعيني بالتدليك الذاتي لتنشيط لدورة الدموية في البشرة مما يجعل الوجه مشرقاً. ويتمتع تدليك محيط العينين بواسطة البنصر، من زاويتها الداخلية باتجاه الخارج، بفعالية كبيرة في مجال علاج انتفاخ محيط العينين وتأخير ظهور التجاعيد الصغيرة التي تغزو هذه المنطقة الحساسة من الوجه.

2- نامي على ظهركِ:

إذا كان النوم لفترة لا تقلّ عن 8 ساعات من أفضل العلاجات التجميلية، فإن النوم على الظهر هو واحد من أفضل الأساليب لمكافحة التجاعيد. إذ تُظهر الدراسات أن وضعية النوم على البطن أو على الجنب ممكن أن تشجّع على ظهور التجاعيد نتيجة ثني بشرة الوجه لدى احتكاكها بالوسادة. وتعتبر هذه الوضعية ثاني سبب شائع لظهور التجاعيد المبكرة بعد الإفراط في التعرض للشمس دون حماية.

3- استعيني بملح البحر:

يتمتع ملح البحر بفوائد مضادة للبكتيريا ومزيلة للتراكمات من مسام البشرة. اخلطي ملعقة شاي من ملح الطعام مع الكمية الكافية من الماء للحصول على عجينة تطبّقينها على البثور والمسام المتوسعة لمدة 10 دقائق إذا كانت بشرتكِ حساس، ولمدة نصف ساعة إذا كانت بشرتك دهنية أو عادية.

4- اغسلي يديكِ:

يشكل غسل اليدين أفضل وسيلة للحفاظ على بشرة نظيفة ومشرقة كونه يخفف من إمكانية انتقال الجراثيم التي تكون متراكمة على كلّ ما تمسكون به إلى الوجه. من الضروري غسل اليدين عند العودة إلى المنزل، قبل تحضير الطعام أو تناوله، بعد الدخول إلى الحمام. ولكن أيضاً قبل تطبيق الماكياج، فمن شأن ذلك أن يساعدكِ على حماية بشرتكِ من الجراثيم المسببة لظهولر الإلتهابات والبثور.

5- قشّري بشرتك بمكونات طبيعية:

إذا كانت وصفات الأقنعة الطبيعية منتشرة جداً، فإن وصفات المقشّرات الطبيعية غالباً ما تكون أقلّ انتشاراً. ولذلك نقدّم لكن هذه الوصفة السهلة التي تجدن مكوناتها في مطابخكن. قوموا بخلط ملعقتين صغيرتين من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء وبضع قطرات من عصير الحامض. يُنصح بفرك هذا الخليط على البشرة لمدة 5 دقائق قبل إزالته بالماء الفاتر وستلاحظون أن البشرة استعادت إشراقها وتخلّصت من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها.

6- مارسي اليوغا:

لممارسة اليوغا لا تحتاجين دائماً للانضمام إلى نادٍ متخصص في هذا المجال. يمكنكِ تعلّم بعض الحركات المفيدة في هذا المجال عبر مواقع متخصصة باليوغا على الإنترنت. ومن أبرز حسنات اليوغا أنها تنشّط الدورة الدموية في كامل الجسم من القدمين وصولاً إلى قمّة الرأس بما في ذلك الوجه مما يكسب بشرتكِ إشراقاً محبباً.

7- نظّفي بشرتكِ من الداخل

أضيفي عصير ليمونة إلى كوب من الماء الفاتر تشربينه عند الاستيقاظ من النوم صباحاً، فمن شأن هذا الشراب أن ينقّي جسمكِ من الداخل ويخلصكِ من مشاكل الأمعاء التي يمكن أن تسبب ظهور البثور وحب الشباب على بشرة الوجه.