ألوان الشمس تشرق على بشرتكِ

للحصول على بشرة برونزية مشرقة دون التعرّض لمخاطر أشعة الشمس، يكفي استخدام القليل من الظلال التجميلية الجديدة التي تكسب السحنة لمسة من اللون البرونزي. أما لاعتماد المستحضر المناسب في هذا المجال، فالخيارات المتاحة عديدة: بودرة الشمس، كريم ملون أو جل ملون. اختاري منها الصيغة المفضلة لديك.

- بودرة الشمس لإضاءة بشرتكِ:

يتم استخدام هذه البودرة المضغوطة وحدها على البشرة. اختاريها مطفئة وغير داكنة كثيرا، لتبدي أكثر طبيعية. أما البودرة اللؤلؤية منها فلها تأثير قزحي يناسب البشرة البرونزية التي لونتها شمس الصيف.

تعطي هذه البودرة الانطباع ببشرة صحية رائعة يمكن تشكيلها على جميع مناطق الوجه أو فقط على الأجزاء الأساسية (الجبهة، وتفاحتي الخدين، والأنف). وهي تناسب النساء اللواتي يردن الحصول على ماكياج يدوم طويلا. وبودرة الشمس، الأغمق قليلا من البودرة المضغوطة العادية، تثبت على البشرة على نحو أفضل بكثير أيضا.

كيف يتم استخدامها؟

• مباشرة فوق مستحضر العناية النهاري.

• لتجنب الخطوط الغامقة على البشرة في مناطق معينة، انتظري بضع دقائق حتى تمتص البشرة جيدا المواد الدهنية الموجودة في الكريم المرطب.

• اغمسي طرف الفرشاة بالبودرة، وضعيه على أعلى الجبهة. ثم وزعي المستحضر عن طريق سحبه بحركات صغيرة متعرجة أفقية من الجهة الجانبية للفرشاة نحو وسط الوجه. ثم كرري هذه الحركة نحو الصدغين وأطراف الوجه. كثفيها أثناء عملية وضعها للحصول على النتيجة المرغوبة.

• لا تنسي الأذنين وجانبي الأنف وأعلى وأسفل الشفاه. ولكن ضعي القليل من البودرة دائما، فأنت تريدين منح الدفء للون بشرتك، ويجب أن يظل موسط الوجه مضيئا، لذا لا تثقليه بالكثير من البودرة.

• أنهي هذه العملية عن طريق وضع البودرة على خط الرقبة وأعلى الصدر.

- الكريم الملوّن لمزيد من الراحة:

تركيبته المغرية تجمع بين الكريم المرطب واللون، ويمكن بسهولة أن يختصر خطوتين للعناية بالبشرة (الكريم المرطب الكلاسيكي النهاري وكريم الأساس) بخطوة واحدة.

تساعد الكريمات الملونة، الخفيفة والكريمية الناعمة التي لا تثقل البشرة بالأصباغ، على ترطيب الجلد ومنحه في الوقت نفسه لونا طبيعيا للغاية.

يناسب هذا المستحضر البشرة التي بحاجة للراحة، والسيدات اللواتي يردن توحيد لون بشرتهن مع الاحتفاظ بشفافيتها. وقد تطورت بعض الكريمات الملونة بحيث أصبحت تحتوي على عناصر لشد الوجه ورفعه لمكافحة علامات الشيخوخة، ولكنها مصنّفة في فئة "مستحضرات العناية" وليس "الماكياج".

كيف يتم استخدامه؟

• في الصباح مثل الكريم المرطب النهاري على كامل الوجه والرقبة بعد تنظيفهما جيدا. استخدمي أصبعك لوضعه انطلاقا من المنطقة المتوسطة من الوجه والاتجاه بحركات خفيفة نحو أطراف الوجه مع مزجه جيدا.

• من السهل جدا توزيعه على الوجه ولكنه أيضا لا يحتوي على الكثير من اللون، لذا يعطي نتيجة موحدة ومتناسقة دون تلطخات أو خطوط.

• يمكن لأولئك اللواتي يبحثن عن تغطية أكبر استخدامه كأساس للماكياج ووضع كريم الأساس المعتاد فوقه.

- الجل أو الرغوة الملونة لبشرة شفافة:

تتمتع هذه المستحضرات بتركيبة خفيفة تسمح للبشرة بالتنفس. وهي تتخذ شكل جل أو رغوة مليئة بالأصباغ اللؤلؤية التي تمنح الوجه بريقا ذهبيا فورياً يميل إلى اللون البرونزي.