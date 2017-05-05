صباح أيقونة موضة لن ترحل أبداً

يترافق اسم النجمة اللبنانية الراحلة صباح مع الصوت الجميل، والحضور الآسر، والأناقة اللافتة التي جعلت منها أيقونة موضة منذ بداياتها وحتى بعد رحيلها.

وفي لفتة إلى أناقة هذه النجمة التي ما زالت تلهم الكثيرين، قررت المصممة اللبنانية ميراي داغر أن تطلق اسم "صباح" على مجموعتها من أزياء الكوتور لهذا الموسم.

أحبت داغر تكريم "الشحرورة صباح" التي طبعت الفن العربي بصوتها العذب وأناقتها الباهرة، وذلك من خلال إهدائها مجموعة تصاميم راقية مستوحاة من أزيائها اللافتة.

وتضمّنت هذه المجموعة 26 ثوب سهرة و3 أثواب أعراس تمّ تنفيذها بخامات فاخرة كالحرير، والبروكار، والأورغنزا، والدانتيل، والغازار.

تزيّنت هذه التصاميم بتطريزات غنيّة زادت من فخامتها وأناقتها، وقد تنوّعت ألوانها بين العاجي، والذهبي، والبترولي، والبرغندي... وهي الألوان التي كانت "الشحرورة" تفضّل اعتمادها لأزيائها على المسرح.

لفتتنا التصاميم التي ترافقت مع كابات طويلة تنسدل من الكتفين مضيفةً لمسة ملكيّة على الإطلالات، وطريقة الشكّ "الفينتاج" التي زيّنت الأثواب والتي تذكّر بالشك الذي كانت تعتمده صباح على أزيائها. وقد افتُتح العرض واختُتم بمرور لافت للنجم باسم فغالي الذي جسّد شخصية صباح بحضوره على المسرح.

تعرّفوا فيما يلي على أجمل إطلالات مجموعة ميراي داغر للربيع والصيف الحاليين.