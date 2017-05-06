عروس زهير مراد عائدة من ريو دي جانيرو

لم يغب #المصمم_اللبناني #زهير_مراد عن أسبوع #أزياء_الزفاف لربيع 2018 الذي جرى أخيراً في مدينة #نيويورك. وقد حرص #مصمم_المشاهير على تقديم مجموعة من الأثواب العصرية، التي تقدّم أناقة الدانتيل بأسلوب متجدد وبعيد عن الروتين في مجال أزياء الزفاف.

وإذا كان قماش الدانتيل خياراً كلاسيكياً بالنسبة لأثواب الزفاف، فإن المصمم المبدع زهير مراد عرف كيف يُخرجه من إطاره الاعتيادي ليقدّمه بطريقة جديدة جعلت من عروسه مختلفة بأناقتها اللافتة.

لإيجاد مصادر وحي جديدة لمجموعته، ذهب زهير مراد إلى البرازيل وتحديداً إلى ريو دي جانيرو مستوحياً من حدائقها الشهيرة Jardin Botanico بنباتاتها، وأزهارها، وطيورها، وفراشاتها أشكالاً زيّن بها أثوابه البيضاء الأنيقة.

أتقن مراد لعبة الشفافية في تصاميمه مما سمح له بتسليط الضوء على رقّة الدانتيل الذي تزيّن في بعض الحالات بحبيبات الكريستال البرّاقة. وقد تضمّنت أحدث مجموعاته من أزياء الزفاف 22 إطلالة طغت عليها الفساتين الأميرية الطويلة. وقد لفتتنا منها التصاميم المزودة بتنورة يمكن فكّها عند الحاجة للحصول على تغيير في شكل الثوب، كما لفتنا تصميم اتخذ شكل جامبسوت يناسب العروس التي تبحث عن التميّز بإطلالة مبتكرة.

تميّزت مجموعة زهير مراد من أثواب الزفاف بقصّاتها الناعمة التي تُبرز جسم العروس بكلّ أناقة من دون أن تثقله بطبقات من القماش. وقد حرص المصمم على إبراز كلّ أناقة هذه الأثواب في جلسة تصوير بالأبيض والأسود أجراها في إحدى ناطحات سحاب مدينة نيويورك. ندعوكم لاكتشاف صورها والتصاميم فيما يلي.