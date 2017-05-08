مونيك لولييه ترفض اتباع موضة فساتين الزفاف

تُعرف المصممة الأميركية ذات الأصول الفلبينية #مونيك_لولييه بشهرتها الكبيرة عالمياً في مجال تصميم #فساتين_الزفاف. وهي تتميز دائماً بتصاميمها الكلاسيكية التي تجمع بين البساطة والرقة والنعومة في خلطة تجعل من #أثواب زفافها تندرج ضمن فئة "السهل الممتنع".

وكانت مونيك #لولييه من أبرز الحاضرين في أسبوع نيويورك لأثواب #زفاف ربيع 2018. وقد اختارت لهذا الموسم أن ترضي متطلّبات جميع #العرائس مهما اختلفت أذواقهن، كلّ ذلك دون اتباع #موضة معينة أو صيحة رائجة، إذ أرادت لتصاميمها أن تعيش طويلاً وتبقى بكامل أناقتها حتى بعد عدة سنوات على ارتدائها.

تضمّنت مجموعة Monique Lhuillier الجديدة #فساتين زفاف طويلة بألوان حيادية متعددة، فبالإضافة إلى الأبيض، تلوّنت بعض #الأثواب بتدرجات البيج والعاجي والزهري "المبودر" والرمادي. وقد تم تنفيذها بأقمشة التول والأورغنزا والدانتيل التي اختلطت فيما بينها وتزيّنت بأكسسوارات من الكريستال واللؤلؤ.

التنوّع غلب أيضاً على قصّات الأثواب التي لفتتنا معظمها بالتركيز على إبراز الخصر، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التي تضفي لمسة عصرية غير متكلفة على إطلالة #العروس. فقد برعت #مونيك لولييه في الابتعاد عن الموضة الرائجة لتقدّم #أزياء تجعل من العروس التي تختارها مميزة على كل المستويات. تعرّفوا على أبرز تصاميم هذه المجموعة فيما يلي.