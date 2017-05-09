10 استعمالات تجميلية مذهلة لزيت الصبّار

إن غنى زيت الصبّار بالفيتامينE والفيتامينC يجعل منه مكوناً أساسياً في مجال مستحضرات العناية بالبشرة، خاصةً أنه يتمتع أيضاً بفوائد مساعدة على الاسترخاء، فما هي فوائده في هذا المجال؟

1 - يعتبر زيت الصبار من أفضل مرطبات الشفاه، ولذلك نجده يدخل في تكوين العديد من منتجات ترطيب الشفاه.

2 - إن مفعوله المضاد للبكتيريا والفيروسات ينقّي البشرة ويمنع ظهور البثور عليها مما يحميها من مشكلة حب الشباب.

3 - يعمل هذا الزيت على ترطيب البشرة، وتنعيمها، وتهدئتها مما يجعلها أكثر إشراقاً ونضارةً.

4 - هو العلاج المثالي لشفاء القروح، والجروح، والحروق، خاصةً تلك الناتجة عن التعرّض المفرط لأشعة الشمس.

5 - يحارب زيت الصبّار التجاعيد وعلامات الشيخوخة التي تظهر على البشرة، كما يساهم في تنشيط عملية تجديد الخلايا ويقوّي مناعتها ضد الاعتداءات الخارجية والأمراض.

6 - يساهم زيت الصبّار في علاج قشرة الرأس، كما أنه يعيد التوازن الحمضي لفروة الرأس نظراً لتمتعه بخصائص مضادة للبكتيريا.

7 - يرطّب زيت الصبار الشعر دون أن يجعله دهنياً، وهو يعيد إليه حيويته ويحارب تساقطه نظراً لاحتوائه على الفيتامينات التي تقوّي بصلات الشعر وعلى الأحماض الأمينية التي تؤمن للشعر ما يلزمه من بروتينات.

8 - يمكن استخدام زيت الصبار كمزيل طبيعي للماكياج، وهو يتمتع أيضاً بفوائد مطهّرة ومعقّمة للبشرة كونه مضادا للبكتيريا.

9 - يساعد زيت الصبار على تفتيح البشرة ومنحها النضارة المطلوبة، كما يستخدم لإزالة البقع الداكنة الناتجة عن الإفراط في التعرض للشمس.

10 - يساعد زيت الصبار في تكثيف الحواجب وتنشيط عملية نموها عند خلطه مع زيت الخروع.

وللحصول على زيت الصبار يكفي تقطيع أوراق الصبار المقطوفة حديثاً، بعد غسلها وإزالة الشوك عنها، ثم الضغط على كلّ قطعة للحصول على مادة لزجة تمثّل زيت الصبار الطبيعي والعالي الجودة.