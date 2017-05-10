القمر يدور على معصمك خلال الشهر الفضيل

ارتباط وثيق يجمع بين علم الفلك وفنّ صناعة الساعات اللّذين يشكّلان معًا أساس علم قياس الوقت. يتمحور علم الفلك حول دراسة المنظومة الشمسيّة، في حين تجسّد صناعة الساعات فنّ قياس الوقت، وقد امتزج هذان المجالان على نحو مثالي في ساعات Vacheron Constantin الفلكيّة. وتكشف الدار في عام 2017 عن ساعات بارزة في عالم الدقّة الفلكيّة ندعوكم للتعرّف عليها فيما يلي:

- ساعة Les Cabinotiers Celestia Astronomical Grand Complication 3600:

هي أشبه بإنجاز في مجال التصغير، إذ تُعدُ معايرتها الجديدة في قمّة التطوّر التقني حيث إنّها تضمّ 514 جزءًا ولا تزيد سماكتها عن 8.7 مم.

هذه الساعة مزوّدة بـ23 تعقيدًا على جانبيها. على جانب الصفيحة الرئيسية (الأمامية)، يضمّ القرص مؤشّر الوقت الرسمي (بما في ذلك تقويم دائم مع عرض دقيق لأطوار القمر)، ومؤشّر الوقت الشمسي، إضافة إلى مؤشّر لمستوى المدّ، مع اصطفاف الأرض والقمر والشمس. أمّا جانب الجسر (القرص الخلفي) فيتضمّن خريطة سماويّة مُبتكرة وشفّافة تشير إلى الوقت النجمي.

كما رُسمت خريطة سماويّة للنصف الشمالي من الكرة الأرضيّة على ظهر هذه التحفة الميكانيكية. تُبيّن هذه الخريطة مجموعات النجوم، ودرب التبّانة، فضلًا عن إسقاطات خطّ الاستواء السماوي ومدار الشمس، مع الإشارة إلى أنّ هذه الخريطة صُمّمت بطريقة مبتكرة تنطوي على قرصين متراكبين شفّافين من الصفير. يُشار أيضًا إلى أنّ هذا التصميم، الذي قُدّم طلب للحصول على براءة اختراع له، يُتيح التمتّع بمشاهدة مُعايرة 3600 المزيّنة المتقنة الصنع.

- ساعة Patrimony Moon Phase and Retrograde Date

تتميّز هذه الساعة الجديدة، بقرص يُظهر دورة القمر وعمره من خلال فتحة في النصف السفلي منه. كما يُعرض هذا التعقيد وفقاً لدورة القمر الفعلية حول الأرض والتي تدوم 29 يوماً و12 ساعةً و45 دقيقة بالضبط. وتتطلّب هذه الآلية المترفة تصحيحاً بمعدّل يوم واحد ولمرّة واحدة كلّ فترة 122 سنة.

يتقدّم عقربها المركزي المسوّد، المصنوع من الذهب، والملحق برأس يحاكي شكل سهم مخرّم، كلّ يوم بيومه. وفور انتهاء الشهر، يعود فوراً إلى موقعه الأساسي أي الرقم 1 بفضل النظام الارتجاعي ليكمل طريقه على المسار نفسه.

يتميّز قرص الأوبالين الفضي الذي يظهر بإتقان حول الإطار بمؤشّرات مدبّبة ومثبّتة لتحديد الساعات مصنوعة من الذهب الوردي أو الأبيض بحسب الموديل، فضلاً عن حلقة لقياس الدقائق "حبيبية". كما صُنع رمز الدار الذي يظهر على القرص والعقربين الرفيعين، فضلاً عن المشبك الذي يزيّن الحزام المصنوع من جلد التمساح، من الذهب الوردي أو الأبيض بحسب الموديل.

- ساعة Traditionnelle Moon Phase and Power Reserve Small Model

تجمع هذه الساعة ما بين تقاليد صناعة الساعات الأصيلة والروح الكلاسيكيّة الخالدة. وتتميّز المعايرة يدوية التدوير، من تطوير وصنع دار فاشرون كونستانتين بالكامل، بإحدى التعقيدات الأكثر شاعرية في عالم صناعة الساعات الراقية وهي أطوار القمر. لذلك فإنّ الآلية المعقدة لهذه الوظيفة، المجهّزة بسلسلة مسننات عالية الدقة، تتطلّب تعديل يوم واحد فقط مرة كلّ 122 سنة. وبالإضافة إلى عرضها لوظائف الساعات، الدقائق، الثواني الصغيرة، وأطوار القمر، تقدّم هذه الحركة مؤشّراً لاحتياطي طاقتها الذي يتخطّى 40 ساعة. أمّا سحر القرص المتلألئ، المصنوع من عرق اللؤلؤ، فتُؤطّره التقوّسات الأنيقة للعلبة الدائرية البالغ قطرها 36 مم والمرصّعة بـ81 حبّة ألماس بوزن إجمالي يبلغ 1.2 قيراطاً.

- ساعة Metiers d’Art Copernicus celestial spheres 2460RT:

تشيد هذه التشكيلة الجديدة، المستوحاة من عالم الرياضيات والفيلسوف نيكولاس كوبرنيكوس، بأحد أعظم الاكتشافات الإنسانية ألا وهو مركزية الشمس. فهي تتميز بثلاثة أقراص بتصاميم مختلفة تجسّد الموضوع نفسه: الزخرفة من الرسوم التي ابتكرها أندرياس سيلاريوس وهو رسام خرائطي دنماركي- ألماني عاصر القرن الثامن عشر وابتكر خريطةَ السماء الملونة الأكثر أهميةً. تتألّف أقراص التشكيلة من جزءَيْن مختلفَيْن. زُخرف المركز البيضاوي بنقش الشمس مع وجه متوهج مصنوع من الذهب الوردي محفور يدوياً بينما خُصّصت الأسطوانة الخارجية لثلاث تقنيات حرفية زخرفية متباينة.

واللافت أنّ هذه الساعات التي تحمل دمغة جنيف، علامة الجودة والأصالة والمتحرّكة بواسطة حركة مكيانيكية ذاتية التدوير، ألا وهي معايرة RT 2460، قد صمّمتها وطُوّرتها دار Vacheron Constantin بالكامل من خلال عملية امتدت ثلاث سنوات.