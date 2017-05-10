13 نصيحة جمالية سوف تحتاجين إليها هذا الصيف

الصيف هو الوقت المناسب للاسترخاء والترفيه. ولعلك مثل معظم الناس تستغلين الأيام الأطول والرحلات الصيفية للاستمتاع بالوقت الإضافي مع العائلة والأصدقاء. ولكن عليك أن تتذكري أنه في الصيف هناك قواعد أخرى للجمال. إليك بعض النصائح للحفاظ على جمالك.



اهتمي ببشرتك:



1- تخفي السمرة البرونزية عادة الكثير من العيوب الصغيرة، ولكن لا تبالغي في تعريض بشرتك للشمس. ومن الأفضل أن تجربي مستحضر تسمير عالي الجودة. تذكري استخدام مقشر للوجه قبل وضع المستحضر المسمر للتخلص من خلايا الجلد الميتة. استخدمي أيضا القفازات لكي لا تتلون راحتي يديك باللون البرتقالي.

2- إذا كنت تقضين الكثير من الوقت في الخارج، احرصي على استخدام واقي شمسي يحتوي على عامل وقاية من الشمس SPF لا يقل عن 15. فبالإضافة إلى المساعدة على تقليل احتمالية الإصابة بالسرطان، فإن الواقي الشمسي ضروري إذا كنت تهتمين بحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة.

3- احرصي على ترطيب جسمك جيداً و اشربي على الأقل 8 أكواب من الماء يوميا وأكثر من ذلك عند بقائكِ لفترات طويلة في الهواء الطلق.

4- إذا أصبت بحروق الشمس، طبّقي على بشرتكِ خلاصة الصبّار أو لوشن يحتوي عليه. فهو يهدئ الجلد ويساعد على الشفاء بشكل أسرع.

5- ليس هناك شيء مقزز أكثر من البشرة المليئة بقرصات الناموس الصغيرة الحمراء، ناهيك عن خطر الإصابة بالفيروسات نتيجة هذه اللسعات، لذا لا تنسي سبراي الحشرات. جربي أحد المستحضرات الجديدة التي تعمل كواقي شمسي وطارد للحشرات في الوقت نفسه.

اختاري ماكياجك:



6- خففي الماكياج إلى أقصى قدر ممكن. أبرزي بشرتك المتوهجة عن طريق وضع بودرة لامعة خفيفة بدلا من كريم الأساس الثقيل الذي قد يذوب تحت أشعة الشمس الحارقة.

7- استخدمي البودرة البرونزية. فهي طريقة رائعة لمنح نفسك توهجا جميلا. طبقي البودرة البرونزية غير اللامعة على وجهك ثم بودرة لامعة على جفنيك وفوق عظمتي الخدين وعلى كتفيك.

8- تتناسق الشفاه اللامعة بامتياز مع الوجه البرونزي، ولذلك ننصحك باستخدام الغلوس.. فهو يمنح بريقا رائعا للشفاه و لا يتسرب على أن تطبّقيه باستخدام الفرشاة للحصول على نتيجة مثالية.

9- جربي ظلال عيون لامعة بشكل خفيف باللون البيج تحت عظمة الحاجب بالضبط للفت الانتباه إلى عينيك.

10- جربي الماسكارا المقاومة للماء. فهي لا تتسرب حين تتعرقين أو تسبحين. ولا تنسي شراء مزيل ماكياج العينين المخصص للمستحضرات المقاومة للماء.

اعتني بشعرك:



11- إذا كنت تقضين الكثير من الوقت في الخارج وتريدين إنعاش طلتك بشكل طبيعي، جربي مسح بعض خصلات شعرك بالقليل من عصير الليمون. وستعمل الشمس على تفتيح الخصلات التي لامسها الليمون بشكل أسرع من تلك الخالية من الليمون.

12- احرصي على استخدام كونديشنر لشعرك مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، خاصة إذا كنت تسبحين كثيرا. فالشعر يميل للجفاف وبهوت اللون والتقصف إذا تم تبليله وتجفيفه كثيرا.

13- إذا كنت تحبين السباحة لفترات طويلة، جربي رش كونديشنر يتم تركه على الشعر تحت قبعة السباحة للمساعدة على مكافحة أضرار الكلور والمياه المالحة.