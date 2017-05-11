اجعلي من العقد أكسسواركِ المفضّل هذا الموسم

يشكّل #العقد أحد #الأكسسوارات المفضّلة بالنسبة للعديد من #النساء، كونه يزيّن #العنق ويضفي لمسة من التميّز على #الإطلالة. ولذلك يلجأ المصممون العالميون إليه في معظم مجموعاتهم كمكمّل للأزياء يضيف عليها خصوصية محبّبة. تابعوا معنا فيما يلي كيف قدّمت الدور العالمية هذا #الأكسسوار ليتناسق مع #تصاميم هذا الموسم:

- بقيت دار "شانيل" Chanel وفيّةً لطراز العقد المؤلف من عدّة #سلاسل تتوسّطها حبّات اللؤلؤ. ولكنها أضافت هذه المرة #قلادة تحمل شعار الدار المؤلف من حرف C مزدوج.

- تبنّت دار "ديور" Dior #موضة العقد الذي يلتفّ حول وسط العنق والمعروف بالـChoker، وزيّنته بأحرف كلمة Dior كما نسّقته مع #أقراط للأذنين و #خواتم تتخذ شكل النحلة، التي كان يعتبرها السيد ديور مؤسس الدار من العناصر الجالبة للحظ بالنسبة إليه.

- اتخذ العقد بالنسبة لدار "جيفنتشي" Givenchy شكل #قلادات ضخمة تتدلّى حتى الخصر أو بعده، وتحملها سلاسل كبيرة ذات ألوان داكنة.

- قدّمت دار "هيرمس" Hermes السلاسل المعدنية التي تعتمدها عادةً بأسلوب متجدّد، غذ زيّنتها بقلادة اتخذت شكل عين كبيرة.

- ربطت دار Mary Katrantzou بين قرط الأذن والعقد في أكسسوار واحد بدا لافتا في تصميمه وابتكاره وأناقته.

- ركّزت دار "لانفان" Lanvin على السلاسل في أكسسواراتها، وقد جاء هذا العقد الطويل ليحلّ مكان القميص ويغطّي القسم الأمامي من الجسم وصولاً حتى الخصر.

- اعتمدت دار Stella McCartney على قطع البليكسي والأحجار الطبيعية كعناصر أساسية في العقود التي صممتها لمجموعة ربيع وصيف 2017.

- قدّمت دار Alexander McQueen عقوداً ذات طابع "فينتاج" مؤلفة من سلاسل معدنية زيّنتها أشكال معدنية مختلفة.

- اختارت دار Mulberry التميّز من خلال تقديم قلادة ذهبية على شكل يد يزينها طلاء الأظافر الذهبي والأحمر.

- أضافت دار "برادا" Prada لمسات مبتكرة على #الأزياء السوداء من خلال قلادات تتخذ شكل سلاسل ملوّنة ومرصّعة بالأحجار.

- حبّات اللؤلؤ والكريستال الضخمة زيّنت العقود التي قدّمتها دار Tory Burch لهذا الموسم.

- اختارت دار "فالنتينو" Valentino العقود المعدنية المتعددة الأطوال لتتناسق مع أناقة الدانتيل والربطات الناعمة التي تزيّن أزيائها.