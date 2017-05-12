ديور في الصحراء.. عرض أسطوري لرحلات 2018

بعد أن قدّمت دار Chanel عرضها لموسم رحلات 2018 في باريس، واختارت Prada مدينة #ميلانو للغرض نفسه، ها هي Dior تقدّم لنا جديدها في هذا المجال بمكان استثنائي هو جبال سانتا مونيكا في كاليفورنيا، بحضور 800 مدعو من بينهم نجمات وصديقات الدار أمثال: #ريهانا، و #شارليز_ثيرون، و #فريدا_بنتو... بالإضافة إلى مجموعة من أشهر المدونات العالميات وزبونات الدار، اللواتي توافدن من أقطار العالم المختلفة لعيش تجربة استثنائية استمرت على مدى 3أيام، وانتهت بعرض أزياء جلس فيه الحاضرون داخل خيم أقيمت للمناسبة ليشاهدن عارضات Dior يتجوّلن في البراري بكامل أناقتهن.

وقد شكّل هذا العرض لقاءً مع الطبيعة طغت عليه لمسات الغرب الأميركي، وأناقة #السافاري، ونقوش بدائية مستوحاة من الرسومات التي تزيّن مغارة Lascaux الشهيرة التي شكّلت مصدر إلهام أساسيا للتدرجات اللونية التي طغت على هذه المجموعة والطبعات التي زيّنتها.

مجموعة Dior Cruise 2018 تضمّنت 85 إطلالة نقلتنا إلى أجواء قريبة من الطبيعة طغت عليها التفاصيل المريحة التي تجعل منها سهلة الارتداء في يومياتنا.

وقد قالت عنها #ماريا_غرازيا_كيوري المديرة الإبداعية في الدار: بمناسبة العيد الـ70 لدار Dior، قررنا العودة إلى لوس أنجلوس حيث عرض السيد ديور إحدى مجموعاته في العام 1947."

اللمسات الطبيعية التي خيّمت على الأجواء، لم تستطع أن تلغي الطابع الأنثوي الطاغي على الإطلالات والذي جاء فطرياً. وتُرجم من خلال الأثواب التي تصل إلى مستوى الكاحل وتتزين بقصّات مربعة عند الصدر، بالإضافة إلى الخامات الشفافة التي تغلّفت بالتطريز والرسومات البدائية. وتماشياً مع أجواء الغرب الأميركي، تزيّنت الأزياء بالشراريب، واللمسات الجلدية كما ترافقت مع أحذية عالية الساق، بالإضافة إلى قبعات رعاة البقر التي اعتمرتها جميع العارضات. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة Dior Cruise2018 فيما يلي.