9 اتجاهات جديدة ترسم ماكياجك هذا الصيف

إذا كان فصل #الصيف على الأبواب فالاتجاهات الخاصة بموضة ماكياجك قد سبقته. كوني مواكبة للتجدد الذي يفرضه هذا الموسم، واختاري من إطلالات #الماكياج الجديدة ما يناسب ذوقك ويتماشى مع أناقتك.

1- شفاه مشرقة

2017 هو عام الألوان. فممرات #عروض_الأزياء الصيفية اكتظت بعارضات يضعن ألوان الوردي والمرجاني الزاهي والأحمر الناري. لا تتأخري في تبني هذه الطلة خاصة أنه من السهل وضع #أحمر_الشفاه ذي اللون المشرق الذي يبرز جمالك على الفور. أما إذا لم تكوني معتادة على هذا اللون القوي، امزجيه باستخدام الأصابع. وكلما ازددت ثقتك باللون يمكنك زيادته بالتدريج.

2- حواجب جريئة

ولت أيام #الحواجب الرقيقة النحيفة. وعادت هذا الموسم موضة الحواجب السميكة الكثيفة الرائعة برسمتها الطبيعية. لإبراز جمال الحاجبين استعيني بالكونسيلير لإخفاء الهالات السوداء حول العينين، ولا تتخلي عن #كريم_الأساس لإخفاء الشوائب وتوحيد بشرتك. أما لتحديد الحاجبين، فننصحكِ باختيار لون أغمق بدرجة واحدة من لون حاجبيكِ وتشكّل البودرة طريقة جيدة لمعرفة إلى أي درجة تريدين تغميق الحواجب، عن طريق زيادة اللون بالتدريج لإبقاء شكل الحواجب طبيعيا.

3- شفاه توتية داكنة

قد تكون الشفاه المطلية بلون داكن عميق طلة يصعب تحقيقها، ولكن حين تتقنين ذلك، تبدو رائعة للغاية، خاصة مع ألوان أزياء هذا الموسم الرائجة بدرجات البيج والكريمي.

قشّري شفتيك بلطف باستخدام فرشاة أسنان للتخلص من الجلد الجاف قبل وضع اللون، واحرصي على ترطيبها بشكل يومي للحفاظ على نضارتها.

4- عيون حيوية

من ألوان الأزرق، والبرتقالي، والبنفسجي الجريئة إلى الآي لاينر السائل السميك... هذه هي العيون الحيوية لهذا الموسم. ولكن انتبهي إلى أنه من الصعب تحقيق هذه الطلة كما أنها لا تناسب الجميع. فعند اختيار تدرّج معين، استخدمي قلماً محدداً سميكاً وضعي فقط درجة واحدة من اللون. استخدمي لوناً مألوفاً في البداية مثل الأزرق أو الأخضر. أو جربي بعض الطلات المحددة الأسود.

5- كحل الروك آند رول

انسي #محددات_العين بالكحل والعين الدخانية الملطخة، فهذا الموسم يتميز بماكياج عين بخط أسود سميك مرتب.

اختاري محدداً ينساب على العينين بسلاسة، لأنك تريدين رسم خط واضح ومرتب. لا تقلقي إذا ارتكبت خطا، يمكنك إصلاحه بعود قطني. للحصول على أفضل النتائج، جربي أن تبدئي من الخارج باتجاه الداخل. ولا تنسي تكثيف رموشك بالماسكارا وتوحيد بشرتك بلمسة من البودرة للإشراق.

6- إطلالة حيادية

ما زال اللوك الطبيعي من الطلات الرائجة هذا الموسم. لتنفيذه تحتاجين إلى بشرة رائعة خالية من العيوب مع شفاه لامعة بألوان طبيعية باهتة.

ضعي #ماكياجا_دخانيا داكنا للعينين أو محددا سائلا أسود مع شفاه بألوان طبيعية باهتة. وإذا لم يكن لديك أحمر شفاه بدرجة اللون المناسبة، ضعي مسحة من كريم الأساس وضعي فوقها القليل من مرطب أو ملمع الشفاه.

7- شفاه حمراء

تستحضر الشفاه الحمراء الداكنة بريق هوليوود بالتدرجات الممتدة من الأحمر الجريء إلى الأحمر العميق الداكن، الطلة أنيقة وجذابة وأنثوية للغاية.

أسهل طريقة لوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر هي باستخدام الأصبع. امزجي وزيدي اللون بالتدريج. ولا تقلقي إذا لم يكن الخط مرتبا جداً.

8- ألوان التبغ

تعتبر ألوان البيج والبرونزي من أكبر اتجاهات الأزياء والجمال لهذا الموسم. وتأتي ألوان التبغ للعينين الدخانيتين الناعمتين باللون البني، ويتم تلوين الوجنتين بألوان ترابية والشفاه بألوان طبيعية باهتة. هذا اتجاه يناسب جميع ألوان البشرة، ويكمن سرّ نجاحه في الفرشاة المستعملة لتطبيقه. على أن يتم وضع طبقة خفيفة من اللون بدلا من وضع طبقة سميكة وكثيفة.

9- البشرة الطبيعية

كان ماكياج #العارضات في عروض أزياء هذا الموسم طبيعيا للغاية، بحيث يبدو كأنهن لا يضعن الماكياج. فالبشرة الطبيعية مع لمسة من #الماسكارا، ولمسة خفيفة من البلاشر والحواجب المرتبة هي الطلة الأكثر أناقة هذا العام.

الطريق الأسهل للحصول على بشرة خالية من العيوب هي الأساس الجيد. اشتري كريم أساس ممتازا وفرشاة جيدة. ويمكنك بدلا من ذلك استخدام كريم الأساس البودرة حيث إن استخدامه أسهل ويمنح تغطية خفيفة وطبيعية. ولكي لا تبدي متعبة أضيفي القليل من البلاشر للمسة فورية من الإشراق.