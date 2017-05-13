من كانت الأكثر أناقةً من بين نجمات "الموريكس دور"؟

شكّل حفل #الموريكس_دور Murex d’Or 2017 بنسخته الـ17، الذي أقيم مساء أمس في #لبنان، مناسبةً لاجتماع #نجوم و #نجمات العالم العربي لتقديم وتلقّي #جوائز في ميادين فنية مختلفة. وقد شهد البساط الأحمر للحفل إطلالات لفتتنا بأناقتها وأخرى لم تكن موفّقة. فمن كانت #النجمة التي تربّعت على عرش #الأناقة بهذه المناسبة؟

- بالإضافة إلى جائزة نجمة الغناء اللبناني، استطاعت #نانسي_عجرم أن تحصد لقب الأكثر أناقةً في هذا الحفل بفستانها الفيروزي البرّاق الذي اختارته من مجموعة إيلي صعب Elie Saab لربيع 2017 ونسّقته مع #مجوهرات ماسيّة زادت من تألّق إطلالتها.

- لفتتنا الممثلة #نادين_نسيب_نجيم بثوبها الأخضر الطويل من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad Couture لربيع 2017، وكانت النجمة الكندية سيلين ديون قد ظهرت بالثوب نفسه في إحدى مناسبات بداية العام الجاري.

- اختارت الممثلة #سيرين_عبد_النور "جامبسوت" كشف عن رشاقتها الاستثنائية من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad Couture لخريف 2015. وكانت النجمة جنيفر لوبيز سبقتها إلى ارتدائه في أواخر العام 2016.

- اختارت مقدّمة الحفل #كارلا_حداد ثوباً قصيراً بكتف واحدة من الجلد الأسود حمل توقيع دار ايف سان لوران YSL تميّز بطابعه العصري المبتكر.

- بدت عارضة الأزياء التونسية #ريم_السعيدي بكامل أناقتها بثوب طويل باللون الأزرق حمل توقيع دار جورج حبيقة Georges Hobeika.

- تزيّن ثوب النجمة الأردنية #ميس_حمدان بالشراريب البرّاقة، وقد حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

- اختارت الممثلة #باميلا_الكيك ثوباً من الدانتيل باللون الأسود حمل توقيع المصمم #رامي_سلمون افتقر للبساطة نظراً لكثرة الأفكار التي اجتمعت فيه.

- اعتمدت المصممة #داليدا_عياش، زوجة النجم #رامي_عياش، ثوباً أسود طويلا من تصميمها تميّز بأناقته اللافتة.

- بدت #إطلالة الممثلة #ساره_أبي_كنعان متكلّفة نظراً للتفاصيل المتعددة التي اجتمعت في ثوبها الذهبي الذي حمل توقيع المصمم #زياد_نكد.

- لم توفّق النجمة السورية #كندا_علوش في إطلالتها التي حملت توقيع المصمم #حسن_إدريس، والتي تألّفت من #ثوب تميز بتنورته الواسعة التي تزيّنت بالنقوش الضخمة.

- الممثلة #ماغي_بوغصن اختارت ثوباً أسود قصيرا من تصميم #نجا_سعاده افتقر إلى التميّز.

- الممثلة المصرية #منى_زكي اعتمدت ثوباً باللون الأحمر الداكن من تصميم #مرمر_حليم تصميمه مستهلك نوعاً ما وتطريزه بدا غير متقن.