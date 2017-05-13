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من كانت الأكثر أناقةً من بين نجمات "الموريكس دور"؟

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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شكّل حفل #الموريكس_دور Murex d’Or 2017 بنسخته الـ17، الذي أقيم مساء أمس في #لبنان، مناسبةً لاجتماع #نجوم و #نجمات العالم العربي لتقديم وتلقّي #جوائز في ميادين فنية مختلفة. وقد شهد البساط الأحمر للحفل إطلالات لفتتنا بأناقتها وأخرى لم تكن موفّقة. فمن كانت #النجمة التي تربّعت على عرش #الأناقة بهذه المناسبة؟

- بالإضافة إلى جائزة نجمة الغناء اللبناني، استطاعت #نانسي_عجرم أن تحصد لقب الأكثر أناقةً في هذا الحفل بفستانها الفيروزي البرّاق الذي اختارته من مجموعة إيلي صعب Elie Saab لربيع 2017 ونسّقته مع #مجوهرات ماسيّة زادت من تألّق إطلالتها.

نانسي عجرم نانسي عجرم

- لفتتنا الممثلة #نادين_نسيب_نجيم بثوبها الأخضر الطويل من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad Couture لربيع 2017، وكانت النجمة الكندية سيلين ديون قد ظهرت بالثوب نفسه في إحدى مناسبات بداية العام الجاري.

نادين نجيم نادين نجيم

- اختارت الممثلة #سيرين_عبد_النور "جامبسوت" كشف عن رشاقتها الاستثنائية من مجموعة زهير مراد Zuhair Murad Couture لخريف 2015. وكانت النجمة جنيفر لوبيز سبقتها إلى ارتدائه في أواخر العام 2016.

سيرين عبد النور سيرين عبد النور

- اختارت مقدّمة الحفل #كارلا_حداد ثوباً قصيراً بكتف واحدة من الجلد الأسود حمل توقيع دار ايف سان لوران YSL تميّز بطابعه العصري المبتكر.

كارلا حدلد كارلا حدلد

- بدت عارضة الأزياء التونسية #ريم_السعيدي بكامل أناقتها بثوب طويل باللون الأزرق حمل توقيع دار جورج حبيقة Georges Hobeika.

ريم السعيدي ووسام بريدي ريم السعيدي ووسام بريدي

- تزيّن ثوب النجمة الأردنية #ميس_حمدان بالشراريب البرّاقة، وقد حمل توقيع المصمم يوسف الجسمي.

ميس حمدان ميس حمدان

- اختارت الممثلة #باميلا_الكيك ثوباً من الدانتيل باللون الأسود حمل توقيع المصمم #رامي_سلمون افتقر للبساطة نظراً لكثرة الأفكار التي اجتمعت فيه.

باميلا الكك باميلا الكك

- اعتمدت المصممة #داليدا_عياش، زوجة النجم #رامي_عياش، ثوباً أسود طويلا من تصميمها تميّز بأناقته اللافتة.

داليدا ورامي عياش داليدا ورامي عياش

- بدت #إطلالة الممثلة #ساره_أبي_كنعان متكلّفة نظراً للتفاصيل المتعددة التي اجتمعت في ثوبها الذهبي الذي حمل توقيع المصمم #زياد_نكد.

ساره أبي كنعان ساره أبي كنعان

- لم توفّق النجمة السورية #كندا_علوش في إطلالتها التي حملت توقيع المصمم #حسن_إدريس، والتي تألّفت من #ثوب تميز بتنورته الواسعة التي تزيّنت بالنقوش الضخمة.

كيندا علوش وزوجها كيندا علوش وزوجها

- الممثلة #ماغي_بوغصن اختارت ثوباً أسود قصيرا من تصميم #نجا_سعاده افتقر إلى التميّز.

ماغي بوغصن ماغي بوغصن

- الممثلة المصرية #منى_زكي اعتمدت ثوباً باللون الأحمر الداكن من تصميم #مرمر_حليم تصميمه مستهلك نوعاً ما وتطريزه بدا غير متقن.

منى زكي منى زكي

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