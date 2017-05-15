دليلك للحفاظ على الانتعاش والنضارة هذا الصيف

عندما يأتي الصيف، فإن أول ما نفكر به بطبيعة الحال هو الإجازة و #البشرة_البرونزية الجميلة، إلا أن شمس الصيف تعني أيضا الحرارة وبعض المشاكل المزعجة المحتملة. ولهذا السبب، جمعنا لك بعض أفضل #النصائح التي تضمن لك #الحفاظ على #النضارة والشعور بالراحة حين ترتفع درجات الحرارة كثيراً.

الترطيب أولاً وأخيراً:

أهم نصيحة جمالية عليكِ تبنّيها في الصيف للحفاظ على جمالك هي ترطيب بشرتك، من الداخل والخارج. لذا اشربي السوائل (الماء أو الشاي المثلج) كثيرا وبصورة منتظمة. واستخدمي كريما مضادا للجفاف، وتناولي المكملات الغذائية الضرورية.

- في الصباح، ضعي في حقيبتك زجاجة صغيرة من الماء وأعيدي تعبئتها على مدار اليوم.

- مهما يكون نوع بشرتك (دهنية أو جافة)، ستكون عرضة في الصيف للجفاف. والحل هو استخدام مستحضرات العناية المرطبة الغنية بالأحماض الدهنية من عائلة أوميغا 6 (زيت أركان، اللوز الحلو...).

- إذا كانت بشرتك عادية، اختاري كريما خفيفا. أما إذا كانت مختلطة أو دهنية، فاختاري كريما سائلا لا يحتوي على ماء. وإذا كانت جافة أو حساسة، اختاري مستحلبا أساسه الماء ولا يحتوي على الزيوت ويكون غنياً بالعناصر المهدئة.

- أخيرا، تناولي كبسولات مرطبة غنية بأحماض أوميغا 3، بحيث تكون مناسبة للحماية من الشمس إذا كنت تنوين التعرض للشمس، أو تكون مرطبة في حال عدم رغبتك في التعرض للأشعة الذهبية.

- لثبات ماكياجكِ:

للحصول على ماكياج ثابت يظل نضرا، اختاري تركيبات الماكياج المطفأة والخفيفة.

- ضعي مسحة من مستحضر خاص للهالات السوداء على كامل الجفن المتحرك قبل وضع ظلال العيون، وذلك من أجل تثبيت الألوان.

- اختاري تركيبة تدوم طويلا من أحمر الشفاه بحيث تحمي أيضا من الجفاف.

- لا تستخدمي كريم الأساس في الصيف، أو استبدليه بمستحضر اثنين في واحد (مصحح وكريم مرطب ملون) على شكل عصا بحيث يحتوي أيضا على حماية من الشمس.

- المستحضر الرائج هذا الموسم أيضا هو البودرة المعدنية، وهي طبيعية 100% ولا تحتوي على الزيت أو العطور. وتناسب جميع أنواع البشرة وتوحد لون البشرة تماما. ومن الأفضل تثبيت البودرة بمساعدة بخاخ، أو رذاذ تثبيت الماكياج.

- للتخلص من الشعور بثقل القدمين:

تميل الساقان للانتفاخ في الصيف بحيث تشعرين أنهما ثقيلتان. والبعض منا أكثر استعدادا بسبب الوراثة للإصابة بهذه الحالة، ولكن يمكنك مكافحتها!

- ابدئي عن طريق مراقبة نظامك الغذائي بحيث تقللين من التوابل، والقهوة، والملح (الموجود في العديد من الأطباق الجاهزة)، استخدمي بديل الملح الذي تنخفض فيه نسبة الصوديوم. ركزي على الفواكه والخضراوات في كل وجبة.

- ضعي جل منعشا في الصباح والمساء على ساقيك من الأسفل للأعلى لتنشيط الدورة الدموية ومنحك شعورا فوريا رائعا بالانتعاش.

- خذي حمامات فاترة وأنهي استحمامك بتسليط الماء البارد على ساقيك.

- ارفعي ساقيك قليلا عند النوم.

- تجنبي إزالة الشعر بالشمع الساخن.

- تجنبي ارتداء الأحذية الضيقة خلال النهار. فهذا يعيق حركة دفع الدم من قوس القدم.

- امشي 30 دقيقة على الأقل يوميا أو مارسي رياضة خفيفة مثل السباحة أو ركوب الدراجات أو الجمباز.

- ابدئي بتناول علاج من المكملات الغذائية أساسها أعناق الكرز، أو الشاي الأخضر، أو الزبيب، أو الهندباء، أو العنب الأحمر، أو الهاماميلس.

- أخيرا، اشربي ما لا يقل عن 1.5 لتر يوميا بين الوجبات من المياه المعدنية أو الشاي الأخضر، من أجل التخلص من الملح في الخلايا، المسؤول إلى حد كبير عن الانتفاخ.

- لبشرة خالية من اللمعان:

للحد من اللمعان في مناطق الجبين، والأنف، والجبهة تجنبي استعمال المنتجات المخصصة للبشرة الدهنية (القوية جدا). واختاري بدلا منها مستحضرات عناية لطيفة وغير دهنية.

- استخدمي في الصباح والمساء الماء المزيل للماكياج الذي لا يتم شطفه.

- اختاري كريما مرطبا غير دهني يقضي على لمعان البشرة، وضعيه وحده أو تحت الماكياج (الذي يجب أن يكون خفيفا).

- إذا كانت بشرتك لا تتحتمل ارتفاع حرارة الجو (بحيث تميل للمعان أو ظهور البثور...) ضعي قناعاً يساعد على التخلص من لمعان البشرة مرة أسبوعيا، من أجل تنظيم إفراز الزهم (المادة الدهنية) الزائد. وتوقفي عن تقشير البشرة الذي سيؤدي إلى تفاقم المشكلة.

- للحصول على بشرة غير لامعة طوال النهار، لا تنسي أن تضعي دائما في حقيبتك المناشف الصغيرة التي تساعد على القضاء على اللمعان واربتي بها على منطقة وسط الوجه حالما تبدأ البشرة باللمعان.

- اختاري تسريحة مريحة:

في الصيف، يحتاج الشعر إلى غسله بالشامبو كثيرا وإلى قصة أبسط وحماية أفضل.

- اختاري لشعرك تسريحة أو قصة تناسب الصيف. استخدمي إكسسوارات الشعر اللازمة (ربطات الشعر والمشابك...) لتسريح شعرك بسهولة في الإجازة.

- ارتدي القبعة، سواء كانت مصنوعة من القماش أو القش، فهي تحمي الشعر من أضرار أشعة الشمس وتساعد على منع التعرق الغزير.

- لكي تحمي شعرك دون أن يصبح دهنيا، استخدمي الرذاذ السائل.

- اغسلي شعرك في المساء كل يوم أو كل يومين بشامبو لطيف واشطفيه جيدا. ضعي بعد ذلك مستحضرا ملطفا (استخدمي مستحضرا خاصا بعد التعرض للشمس إذا كنت قضيت اليوم على الشاطئ) لا يحتاج إلى الشطف.

- أخيرا، رشي شعرك برذاذ معطر خالٍ من الكحول، فهو يساعد على منع الرائحة الكريهة ويمنح شعرك رائحة جميلة توحي بالانتعاش.