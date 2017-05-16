أبرز 10 ألوان هذا الصيف لأناقتكِ

ألوان هذا الصيف مشرقة، منعشة، وتبعث على البهجة. اعتمديها كمصدر للطاقة الإيجابية التي تنعكس على حياتكِ وتنشرينها في محيطك. تعرّفي فيما يلي على أبرز 10 #ألوان تم رصدها في عروض نيويورك ولندن وميلانو وباريس الخاصة بالأزياء الجاهزة لصيف 2017.

1 - الزهري الفاتح

#الزهري الفاتح رمز النعومة والرقة. وقد تكرّر ظهوره في مجموعات Givenchy، وChanel، وCusto Barcelona، وHermes، وChristopher Kane.. يتميّز هذا #اللون بطابعه الحيادي ويمكن ارتداؤه بمفرده أو تنسيقه مع ألوان أخرى.

2 - الأزرق اللازوردي

#الأزرق اللازوردي هو لون حيوي يوحي بالثقة، رصدناه في عروض Gucci، وSalvatore Ferragamo، وMary Katrantzou، وLouis Vuitton، وMax Mara حيث غطّى #إطلالات العارضات بالكامل مضيفاً عليها لمسات عصريّة.

3 - أصفر "برايمروز"

#الأصفر المعروف بالـ"برايمروز" هو لون شمسي مشرق زيّن عروض Salvatore Ferragamo، وChanel، وEmilio Pucci حيث غطّى الإطلالات بالكامل. وقد تزيّن بالكشاكش الكبيرة في عروض Gucci وAlexis Mabille فيما لوّن خامة الجلد الصيفي في عرض Bottega Veneta.

4 - الأحمر البرتقالي

#الأحمر هو خليط بين لوني الأحمر و #البرتقالي، يتناسق بامتياز مع البشرة السمراء والبرونزية. رصدناه في عروض Kenzo، وOscar de la Renta حيث لوّن #أثواب الكوكتيل والسهرات. كما تم استعماله أيضاً في مجموعات Tory Burch، وGivenchy، وMulberry.

5 - الأبيض الناصع

#الأبيض الناص هو لون صيفي بامتياز، والأفضل أن يتم اعتماده لكامل الإطلالة. رأيناه في عروض Hermes، وStella McCartney، كما اعتبر اللون الأساسي بالإضافة إلى #الأسود في عرض Dior لهذا الموسم.

6 - الفضي المعدني

#الفضي المعدني هو واحد من الألوان المعدنية التي شهدنا إقبالاً كبيراً عليها هذا الموسم، وهو يضفي لمسة من التجدد وطابعاً مستقبلياً على #الإطلالة. رصدناه في مجموعات Carolina Herrera، وMarc Jacobs، وDiane Von Furstenberg . وهو من الألوان التي يمكن ارتداؤها في أوقات الليل والنهار.

7 - الأخضر الكاكي

#الأخضر #الكاكي هو لون الطبيعة والحياة الصحية، وهو لون أساسي في #موضة هذا الصيف. رصدناه في الإطلالات اليومية خلال عروض Bottega Veneta، وMulberry، وSonia Rykiel، وVersus Versace كما رأيناه في تصاميم لافتة خلال عرض Balmain.

8 - وردي الماجينتا

يحتفل اللون #الوردي #الماجينتا بالحيوية والتألّق والترف، فهو لافت وغنيّ في الوقت نفسه. وقد رصدناه يغطّي الإطلالات بالكامل في عروض Celine، وBalenciaga، وMichael Kors.

9 - الأزرق المائي

يذكّر #الأزرق المائي بانتعاش الماء ويعتبر أيضاً من #الألوان_الحيادية في مجموعات هذا الصيف. وقد لفتنا ظهوره في عروض Monique Lhuillier، و Emilio Pucci، وChristian Siriano، وLoewe.

10 - بيج البندق

#بيج البندق هو أكثر الألوان حيادية، يضفي لمسة أنيقة ورصينة على الإطلالات. وقد رصدناه في عروض Hermes، وBottega Veneta.. وهو يناسب الإطلالات النهارية البسيطة.