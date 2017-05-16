خطوة بخطوة.. هكذا تطبّقين ماكياج "ديور" لرحلات 2018

في عرضها المخصّص لرحلات 2018 الذي قدّمته مؤخراً في صحراء كاليفورنيا، اختارت دار #ديور Dior أن تنفّذ لعارضاتها ماكياجاً طبيعياً مشرقاً استحوذ على إعجاب النقّاد ومتابعي العرض على السواء، فما هي أسراره؟

مُبتكر هذا #الماكياج ومُنفّذه هو الاختصاصي البلجيكي بيتر فيليبس الذي يشغل منصب مدير الإبداع والصورة لمستحضرات Christian Dior Makeup. وهي ليست المرة الأولى التي يقدّم فيها فيليبس ماكياجاً طبيعياً مشرقاً، فقد سبق أن لفتنا بماكياجه الحيادي العاري في عرض Dior للخياطة الراقية الخاص بموسم ربيع وصيف2017 الذي جرى في اليابان، وعرض الدار لموسم خريف وشتاء 2017 الذي تمّ تقديمه في باريس.

ألوان الصحراء الكاليفورنية هي التي أوحت إلى بيتر فيليبس بهذا الماكياج الذي يجعل #البشرة تبدو كما لو أنها ملفوحة بأشعة الشمس. ولذلك استعمل الألوان الترابية المائلة إلى البرتقالي لإضفاء لمسة من الإشراق الدافئ على الإطلالة.

- البشرة:

حضّر بيتر فيليبس البشرة باستعمال البرايمر Diorskin Forever &Ever، ثمّ وحّدها بالفاونديشن السائل والمضغوط Diorskin Forever والكونسيلر Diorskin Forever Undercover Concealer. وللحصول على لمسة دافئة على الخدّين، استعمل بدل البلاشر أحمر شفاه Rouge Dior Ready N642 بلونه القرميدي الصحراوي. كما عمل على إضفاء لمسات من الإشراق على بعض مناطق الوجه باستعمال الهايلايتر Flash Luminizer Radiance Booster N002 وأخيراً لمسة شفافة من بودرة Diorskin Nude Air Loose Powder.

- العينان:

قام بيتر فيليبس بتظليل العينين بتدرّجات ترابية دافئة مستعينا باللون القرميدي من لوحة ظلال 5 Couleurs Inflame N567. وقد استغنى عن استعمال الماسكارا ولكن حدد الحاجبين بظلال Diorshow Brow Styler Universal Brown N001.

- الشفاه:

للحصول على #شفاه_ناعمة وطبيعية، اكتفى فيليبس بالاستعانة ببلسم الشفاه غير الملوّن Dior Addict Lip Sugar Scrub.

أما التصوير فيعود إلى فنسان لابارتيان لصالح Christian Dior Parfums.