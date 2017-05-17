كيف تحصلين على شفاه رائعة بالعناية والماكياج؟

لا تتمتع جميع #النساء بشفاه متوازية وبشكل #فم مثالي، ولذلك يلجأ خبراء #التجميل إلى بعض الحيل التي تسمح بتصحيح شكل الشفاه بخطوات بسيطة وعملية. اكتشفيها معنا فيما يلي، وتعرّفي على أبرز الحلول التي يمكن أن تساعدك في هذا المجال:

الشفاه الرقيقة جدا: أعيدي رسمها

لا تترددي في أن تتجاوزي قليلا حدود #الشفاه لتكبيرها. ولكن لا تبالغي في هذا، لأن الجلد المحيط بالشفاه تختلف طبيعته عن جلد الشفاه.

للحصول على نتيجة رائعة، ارسمي بالقلم خطاً خفيفاً خارج الشفاه باللون البيج. بعد ذلك، استخدمي قلم بلون مشابه للون شفتيك وارسمي خط آخر على حافة الخط الأول، ثم ضعي #أحمر_الشفاه وطبّقي لمسة من الملمّع في وسط #الشفتين فقط.

الشفاه السميكة جدا: اجعليها أكثر رقة

غطي زوايا الشفاه بالقليل من كريم الأساس باستخدام الاسفنجة لتخفيف السماكة. أعيدي رسم #محيط_الفم مع التوقف قبل الزوايا. ضعي خطاً متقطعاً من #قلم_الشفاه للحصول على نتيجة جيدة ولتصحيح الخط دون أخطاء.

عند نقص الحجم: املئي الشفاه

عليك دائما تنفيذ الخطوة الأولى، وهي تقشير وترطيب الشفاه. أعيدي بعد ذلك رسم محيط الفم باستخدام قلم شفاه فاتح، بلون البيج مثلا. ضعي أحمر الشفاه ثم كلمسة أخيرة ضعي لمسة من أحمر الشفاه الأفتح (اللون البرتقالي إذا كان الأساس هو الأحمر، واللون الوردي الفاتح إذا كان الأساس هو الفوشيا). إذا كنت تريدين اللمعان، أضيفي لمسة من #الملمّع أو أحمر الشفاه اللؤلؤي.

الابتسامة الحزينة: صححيها

صححي زوايا الفم المتدلية لتجنب الحصول على #ابتسامة حزينة. إعتمدي خطوات الشفاه السميكة ولكن لا تضعي كريم الأساس على زوايا الفم. على أن تعيدي رسم محيط الشفاه مع إمالة الخط للأعلى قليلا والتوقف قبل الوصول للزوايا.

المواد المناسبة لماكياج الفم

للحصول على #فم_جميل، يجب أولا تقشير الشفاه مرة أو مرتين في الأسبوع للتخلص من خلايا الجلد الميتة. أيضا يجب أن يتم #ترطيب_الشفاه جيدا بحيث تكون ناعمة وطرية، لتسهيل عملية وضع أحمر الشفاه.

بعد ذلك، استخدمي قلم شفاه ناعم يدوم فترة طويلة لتحديد أو تصحيح محيط الشفاه، ويلزمك بالطبع أحمر شفاه مغذي على أن تختاريه بلون يبرز إشراق بشرتكِ.

فم رائع لجميع النساء

قد تبدو لك عملية #رسم_الشفاه معقدة، ولتسهيلها إليك هذه الحيلة: ابري القلم جيدا قبل رسم محيط الشفاه، وابدأي من وسط الشفاه العلوية، ثم قاعدة الشفاه السفلية. بعد ذلك، ارسمي خطوط متقطعة وصلي زاوية الفم بمنتصف الشفاه العلوية واتبعي نفس الخطوات للشفاه السفلية، من الزاوية إلى القاعدة.

إذا كنت تريدين إعطاء الانطباع بأن شفاهك ممتلئة، لا تترددي في وضع القليل من قلم الإشراق لإضفاء البريق على محيط الفم وإعادة رسم الفم تماما مع تجاوز خط الشفاه الطبيعي بمقدار ملمتر. سيبدو الفم أكثر امتلاءً بكثير. وعلى العكس من ذلك، إذا كنت تريدين جعل شفاهكِ تبدو أكثر رقّة، أعيدي رسم محيط الشفاه مع البقاء داخل الحدود بمقدار ملمتر واحد عن الخط الطبيعي. سيبدو الفم أقل سماكة.

القلم، لا غنى عنه؟

هل يجب استخدام قلم الشفاه؟ وهل يمكن وضعه على جميع أشكال الشفاه؟

قلم الشفاه لا غنى عنه لرسم الفم، ولكن ليس من الضروري أن يكون لونه مختلفا عن لون أحمر الشفاه أو لون الشفاه الطبيعي. هو يسمح أيضا بإبراز لون الشفاه الطبيعي. ويمكن وضعه على جميع أشكال الفم.. ويعود الأمر إليك في تقرير حدود الخط أو لون القلم.

5 خطوات أساسية للحصول على شفاه رائعة

1- ضعي أساساً لملء الشفاه وتنعيم زوايا الفم على الفور.

2- طبقي قلماً مضيئاّ على محيط الشفاه يعكس الضوء عليها.

3- ارسمي بعد ذلك محيط الشفاه، باستخدام قلم تحديد مبري جيدا.

4- طبقي أحمر الشفاه باستخدام الفرشاة لتوزيع اللون جيدا على الشفاه.

5- أخيرا، أعيدي وضع اللون ولكن مباشرة من قلم أحمر الشفاه.