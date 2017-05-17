ماركة ساعات عالمية تحتفل بشهر رمضان

تقدّم دار Baume&Mercier لصناعة الساعات السويسرية الفاخرة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مجموعة من الساعات الأنيقة التي تشكّل الهدية المثالية. ساعة Clifton للرجال وساعة Promesse للنساء التي تتزينان بلمسة ملوّنة ودافئة أساسها الأزرق الداكن. وقد أصبحت هذه الساعات متوفرة في بوتيكات الدار المتواجدة في دبي مول، وأسواق بيروت، وبرج المملكة في الرياض.

- ساعة Clifton10316 الرجالية:

تجذب ساعة Clifton الجديدة الأنظار ببساطتها وأناقتها مع توقيت غرينيتش واحتياطي طاقة الأنظار بفضل أسلوبها البارز، خواصها الرائعة وتصميمها العصري. تتميّز بعلبة فولاذية يبلغ قطرها 43 ملم ذات لمسات نهائية مصقولة وساتانية تُبرز الطرف المزدوج المشطوب الخاص بالمجموعة، كما أن أبعادها المتناغمة تجعلها ملائمة للمناسبات كافة.

أما ميناؤها باللون الأزرق الداكن وبلمسات نهائية على شكل أشعة الشمس، فيعرض بوضوح معلومات هامة للحياة اليومية: التاريخ، احتياطي الطاقة وتوقيت غرينيتش. وتقوم العقارب مثلثة الشكل بتبيان أرقام عربية ومؤشرات مطليّة بالروديوم ومصقولة، تعزّزها حركة عالية الدقة توفّر قراءة واضحة يعزّزها الزجاج الصفيري المقوّس والمضاد للانعكاس. مصمّمة للطيّارين، يسمح هذه التعقيد الأخير بعرض الوقت في منطقتَين زمنيّتَين.

- ساعة Promesse10347 النسائية:

تتميز هذه الساعة الجديدة بشيء من الغموض كاشفة عن أطوار القمر الاربعة داخل الميناء. وهي تكمل مجموعة ساعات Promesse التي أطلقت عام 2014، والتي لا تزال تسحرنا بأناقة خطوطها.

يضفي تصميمها الجديد مزيداً من الحداثة عليها، وهو يتناسب تماماً مع مينائها الازرق اللون. تضيء الماسات الـ30 المرصّعة على شكل قوسين، ميناء هذه الساعة وتحدّد الشكل البيضاوي للإطار الخارجي المُدرَج في علبة دائرية (34 مم) مصنوعة من الفولاذ المصقول. يميّز هذا التصميم الذي يتلاعب بالأشكال طابعَ ساعة Promesse منذ لحظة ابتكارها. كما تتميّز الساعة بالسوار المصنوع من جلد التمساح الأزرق واللامع والمواكب لموضة هذا الموسم.