"تاء مربوطة" تطلق مجموعة جديدة من القفاطين الرمضانية

أطلقت المصممة السعودية، روان أزهر، صاحبة علامة "تاء مربوطة" مجموعتها الجديدة من القفاطين الرمضانية، التي تميّزت بطابع عصري يجمع بين الأناقة والبساطة، ويرضي متطلّبات المرأة التي تبحث عن إطلالة مريحة ومميزة تظهر بها خلال مناسبات الشهر الفضيل.

قماش الساتان والشيفون القطني استُعملا بكثافة في هذه المجموعة التي غلبت عليها الألوان الباستيلية، بالإضافة إلى ثنائي الأبيض والأسود. بعض القفاطين تألّفت من قطعتين يتم ارتداؤهما فوق بعضهما البعض، والبعض الآخر اختلطت فيه 3ألوان: لون للقسم الأمامي، ولون آخر للقسم الخلفي، فيما أتى الكمّان بلون مختلف أيضاً. كما لفتتنا بعض التصاميم بأكمامها الواسعة والعقد التي زيّنتها.

الطبيعة شكّلت مصدر الوحي الأساسي لهذه المجموعة التي تلوّنت بتدرجات الرمال، والبحر، والسماء، والنبات... وتزيّنت بالتطريزات اليدوية التي تم تنفيذها بأحجار الكريستال واللؤلؤ. وقد حرصت المصممة على أن ترتدي عارضاتها القفاطين فوق سراويل من الدنيم و"تي شيرت" حيادية بلوني الأبيض أو الأسود للدلالة على الطابع العصري للإطلالات. تعرّفوا على تصاميم روان أزهر من القفاطين الرمضانية فيما يلي.