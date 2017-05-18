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نجمات "مهرجان كان" يتنافسن بإطلالاتهن الفاخرة

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
من افتتاح مهرجان كان السينمائي
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إطلالات فاخرة اعتمدتها مساء أمس #النجمات في #افتتاح #مهرجان_كان السينمائي بدورته الـ70. العربية.نت رصدت أجمل أزيائهن على #البساط_الأحمر وعادت بالصور التالية:

مونيكا بيلوتشي مونيكا بيلوتشي

- تالّقت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي قدّمت حفل إفتاح المهرجان بثوب من التول الناعم باللون الكحلي، حمل توقيع دار Dior نسّقته مع عقد ماسي من Cartier.

أوما ثورمن أوما ثورمن

- بدت النجمة الألمانية أوما ثورمن في منتهى الأناقة بثوبها الزهري المبودر المزيّن بكسرات عريضة، والذي حمل توقيع Atelier Versace.

بيللا حديد بيللا حديد

- لفتت العارضة بيللا حديد الأنظار بثوبها من Alexandre Vauthier، والذي تميّز بتصميمه العاري الكتفين، ولونه الزهري الفاتح بالإضافة إلى فتحة طويلة جداً عند الساق. وقد كمّلت إطلالتها بعقد ماسي من Bulgari.

إيل فانينغ إيل فانينغ

- اختارت الممثلة إيل فانينغ تصميماً أبيض عاري الكتفين من Vivienne Westwood تميّز بالرسومات التي غطّت القسم الخلفيّ منه.

فان بينغ بينغ فان بينغ بينغ

- اعتمدت الممثلة الصينية فان بينغ بينغ ثوباً حريرياً باللون الأزرق الفاتح رافقه كاب طويل وحزام ذهبي من دار Elie Saab.

أرايا هارجيت أرايا هارجيت

- لفتتنا الممثلة التايلاندية أرايا هارجيت بأناقتها رغم بلوغها الشهر الخامس من الحمل. وقد تألّقت بثوب أبيض طويل من Ralph&Russo نسّقته مع كاب حريري طويل جداً تزيّن بريش النعام والكريستال.

ساره سامبايو ساره سامبايو

- تألّقت العارضة البرتغالية ساره سامبايو بثوب أحمر مطرّز من دار Zuhair Murad ومجوهرات ماسية من De Grisogono .

جيسيكا شاستاين جيسيكا شاستاين

- اختارت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً عاري الكتفين من المخمل الأسود المطرّز بالألوان حمل توقيع دار Alexander McQueen.

كلوتيلد كورو كلوتيلد كورو

- اعتمدت الممثلة الفرنسية كلوتيلد كورو ثوباً ذهبياً غنياً بالتطريز الفاخر من دار Elie Saab.

جوليان مور جوليان مور

- بدت النجمة جوليان مور في منتهى الأناقة بثوب أحمر طويل تزيّن بالريش من Givenchy Couture.

داريا ستروكوس داريا ستروكوس

- لفتتنا العارضة الروسية داريا ستروكوس بثوب أبيض تزيّن بالرسوم والتطريز حمل توقيع دار Dior.

كلمات دالّة

#النجمات, #افتتاح, #مهرجان كان, #البساط الأحمر

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