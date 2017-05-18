نجمات "مهرجان كان" يتنافسن بإطلالاتهن الفاخرة

إطلالات فاخرة اعتمدتها مساء أمس #النجمات في #افتتاح #مهرجان_كان السينمائي بدورته الـ70. العربية.نت رصدت أجمل أزيائهن على #البساط_الأحمر وعادت بالصور التالية:

- تالّقت النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي قدّمت حفل إفتاح المهرجان بثوب من التول الناعم باللون الكحلي، حمل توقيع دار Dior نسّقته مع عقد ماسي من Cartier.

- بدت النجمة الألمانية أوما ثورمن في منتهى الأناقة بثوبها الزهري المبودر المزيّن بكسرات عريضة، والذي حمل توقيع Atelier Versace.

- لفتت العارضة بيللا حديد الأنظار بثوبها من Alexandre Vauthier، والذي تميّز بتصميمه العاري الكتفين، ولونه الزهري الفاتح بالإضافة إلى فتحة طويلة جداً عند الساق. وقد كمّلت إطلالتها بعقد ماسي من Bulgari.

- اختارت الممثلة إيل فانينغ تصميماً أبيض عاري الكتفين من Vivienne Westwood تميّز بالرسومات التي غطّت القسم الخلفيّ منه.

- اعتمدت الممثلة الصينية فان بينغ بينغ ثوباً حريرياً باللون الأزرق الفاتح رافقه كاب طويل وحزام ذهبي من دار Elie Saab.

- لفتتنا الممثلة التايلاندية أرايا هارجيت بأناقتها رغم بلوغها الشهر الخامس من الحمل. وقد تألّقت بثوب أبيض طويل من Ralph&Russo نسّقته مع كاب حريري طويل جداً تزيّن بريش النعام والكريستال.

- تألّقت العارضة البرتغالية ساره سامبايو بثوب أحمر مطرّز من دار Zuhair Murad ومجوهرات ماسية من De Grisogono .

- اختارت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً عاري الكتفين من المخمل الأسود المطرّز بالألوان حمل توقيع دار Alexander McQueen.

- اعتمدت الممثلة الفرنسية كلوتيلد كورو ثوباً ذهبياً غنياً بالتطريز الفاخر من دار Elie Saab.

- بدت النجمة جوليان مور في منتهى الأناقة بثوب أحمر طويل تزيّن بالريش من Givenchy Couture.

- لفتتنا العارضة الروسية داريا ستروكوس بثوب أبيض تزيّن بالرسوم والتطريز حمل توقيع دار Dior.