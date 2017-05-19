"ماركيزا" في دبي تشارك بأسبوع الموضة العربي

من نيويورك إلى دبي وصلت علامة Marchesa البريطانية للأزياء الفاخرة للمشاركة بفعاليات أسبوع الموضة العربي بنسخته الرابعة، الذي يقام من 16 غلى 20 أيار/ مايو في فندق Meydan Hotel&Grandstand. وقد تمّ بهذه المناسبة عرض مجموعة الدار لما قبل خريف 2017 التي جاءت مستوحاة من تاريخ علامة Faberge الشهيرة في الرسم على مجسّمات البيض.

أظهرت هذه المجموعة كلّ الحرفيّة والإبداع التي تتمتع بهما مؤسستا دار Marchesa: جورجينا شابمن وكيرين كرايغ في تصميم إطلالات في منتهى الأنوثة تتزيّن بالتطريز والأزهار النافرة. أما القصّات الأنثويّة والتفاصيل المزخرفة فغلبت على جميع أثواب هذه المجموعة التي تمّ تنفيذها بخامات الدانتيل، والحرير، والتول، والأورغنزا وتطريزها بالكريستال والريش.

وفي إطار انفتاحها على أسواق جديدة، إفتتحت Marchesa في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أول متجر لها في دبي. وقد وصفت جورجينا شابمن المرأة الخليجية في هذا المجال بكونها شديدة الأناقة ولاتخاف من أن تكون جميلة، وهي عبّرت عن سعادتها بالتواجد في دبي والتعامل مع السيدات العربيّات اللواتي يقدّرن الأناقة والعمل الحرفي المتقن. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من التصاميم التي قدمتها Marchesa خلال أسبوع الموضة العربي.

