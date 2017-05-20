هكذا تألقت نجمات مهرجان "كان" على السجادة الحمراء

ما زال تألّق النجمات مستمر على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي بدورته ال70. فيما يلي جمعنا لكم أحدث الإطلالات التي ظهرت بها النجمات ضمن فعاليات هذا المهرجان:

- تحوّلت النجمة الهندية آيشواريا راي إلى سندريللا حقيقية لدى ظهورها على البساط الأحمر بثوب أميريّ باللون الأزرق الفاتح حمل توقيع المصمم مايكل سينكو.

- تألّقت النجمة الباربادوسية ريهانا على البساط الأحمر بثوب أبيض عاري الكتفين رافقه كاب طويل من Dior. أما في حفل Chopard الذي جرى على هامش المهرجان فاختارت الظهور بثوب أسود من دار Ralph&Russo.

- إختارت العارضة أدريانا ليما فستان أبيض عاري الكتفين من Naeem Khan Bridal وكمّلت إطلالتها بعقد ماسيّ من Chopard.

- ظهرت العارضة الكندية ويني هارلو بكامل أناقتها في ثوب باللون الأزرق الملكي حمل توقيع دار Zuhair Murad.

- بدت النجمة جوليان مور متألّقة بثوب أسود مبتكر من دار Louis Vuitton.

- إختارت الممثلة الهندية دبيكا بادكون إطلالة راقية باللون الأخضر الهادىء حملت توقيع Brandon Maxwell.

- إعتمدت الممثلة الفرنسية جوليات بينوش إطلالة رصينة باللون الأبيض من دار Chloe.

- بدت النجمة بيللا حديد متألّقة بثوب أحمر من Dior نسّقته مع مجوهرات Serpenti من Bulgari.

- تألّقت النجمة جيسيكا شاستاين بثوب تزيّن بالتطريز وبشراريب طويلة من Givenchy Couture