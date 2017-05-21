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بيبا ميدلتون أجمل عرائس 2017

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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انشغلت #بريطانيا يوم أمس بزفاف بيبا ميدلتون شقيقة دوقة #كامبريدج #كايت_ميدلتون، حيث تم وصف هذا الحفل على أنه "زفاف العام" واعتبرت بيبا على أنها "عروس عام 2017" نظراً لما تمتعت إطلالتها من أناقة راقية وغير متكلفة. فما هي أسرار نجاح إطلالتها التي اعتبرها نقاد #الموضة على أنها مثالية بالنسبة لعروس هذا الموسم؟

اختارت بيبا لتنفيذ ثوب زفافها المصمم البريطاني Giles Deacon الذي قدم لها #إطلالة تناسب شخصيتها وطبيعة الزفاف الذي يقام في الريف البريطاني. وقد تم تنفيذ ثوبها العاجي بقماش الدانتيل القطني الذي تم تطريزه يدوياً بحبيبات من اللؤلؤ، وتميز بياقته المرتفعة وقصته على شكل حرف A بالإضافة إلى فتحة على شكل قلب عند الظهر.

رافقت هذا الثوب طرحة طويلة من تصميم Stephen Jones، وتاج ماسي من دار مجوهرات Robinson Pelham التي صممت أيضاً خاتم الزفاف وأقراط الأذنين التي ارتدتها العروس. والجدير ذكره أن بيبا سبق أن ارتدت هذه الأقراط الماسية في حفل زفاف شقيقتها كايت وهي هدية من والدتها. وهي اختارت أن تعيد ارتداءها بمناسبة زفافها عملاً بعادة أوروبية قديمة تقول إن ارتداء العروس لشيء قديم يجلب لها الحظ في يوم زفافها. وقد كمّلت بيبا إطلالتها بحذاء من الساتان العاجي من Manolo Blahnik.

اختارت بيبا أن تتزين بالأقراط الألماسية نفسها التي سبق أن ارتدتها خلال حفل زفاف شقيقتها كايت اختارت بيبا أن تتزين بالأقراط الألماسية نفسها التي سبق أن ارتدتها خلال حفل زفاف شقيقتها كايت

تميز ماكياج العروس بكونه طبيعياً جداً، فقد حافظ على شفافية بشرتها بعيداً عن استعمال الطبقات السميكة من المستحضرات مع التركيز على الألوان الترابية للحفاظ على إشراق الإطلالة. أما تسريحتها فاتخذت شكل شينيون طبيعي أظهر جمال الوجه دون أن يثقل معالمه.

أما دوقة كامبريدج كايت ميدلتون فبدت في حفل زفاف بيبا بإطلالة أنيقة وراقية ولكن بسيطة كي لا تسرق الأضواء من شقيقتها. وهي اعتمدت ثوباً متوسط الطول باللون الزهري المبودر من دار Alexander McQueen التي سبق أن صممت لها ثوب زفافها في العام 2011. وكانت كايت طوال الحفل منهمكة بأطفال الشرف، ومن بينهم ابنها الأمير جورج وابنتها الأميرة شارلوت.

الأناقة الفاخرة تجمع بين إطلالاتي كايت وبيبا الأناقة الفاخرة تجمع بين إطلالاتي كايت وبيبا
بيبا برفقة والدها بيبا برفقة والدها
بيببا ميدلتون وعريسها بيببا ميدلتون وعريسها
ثوب زفافها حمل توقيع المصمم جيل ديكون ثوب زفافها حمل توقيع المصمم جيل ديكون
كايت ميدلتون اختارت إطلالة من توقيع دار ألكسندر ماكوين كايت ميدلتون اختارت إطلالة من توقيع دار ألكسندر ماكوين
كايت ميداتون برفقة طفليها جورج وشارلوت كايت ميداتون برفقة طفليها جورج وشارلوت

كلمات دالّة

#بريطانيا, #كامبريدج, #كايت ميدلتون, #الموضة, #إطلالة, #زفاف

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