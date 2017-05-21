بيبا ميدلتون أجمل عرائس 2017

انشغلت #بريطانيا يوم أمس بزفاف بيبا ميدلتون شقيقة دوقة #كامبريدج #كايت_ميدلتون، حيث تم وصف هذا الحفل على أنه "زفاف العام" واعتبرت بيبا على أنها "عروس عام 2017" نظراً لما تمتعت إطلالتها من أناقة راقية وغير متكلفة. فما هي أسرار نجاح إطلالتها التي اعتبرها نقاد #الموضة على أنها مثالية بالنسبة لعروس هذا الموسم؟

اختارت بيبا لتنفيذ ثوب زفافها المصمم البريطاني Giles Deacon الذي قدم لها #إطلالة تناسب شخصيتها وطبيعة الزفاف الذي يقام في الريف البريطاني. وقد تم تنفيذ ثوبها العاجي بقماش الدانتيل القطني الذي تم تطريزه يدوياً بحبيبات من اللؤلؤ، وتميز بياقته المرتفعة وقصته على شكل حرف A بالإضافة إلى فتحة على شكل قلب عند الظهر.

رافقت هذا الثوب طرحة طويلة من تصميم Stephen Jones، وتاج ماسي من دار مجوهرات Robinson Pelham التي صممت أيضاً خاتم الزفاف وأقراط الأذنين التي ارتدتها العروس. والجدير ذكره أن بيبا سبق أن ارتدت هذه الأقراط الماسية في حفل زفاف شقيقتها كايت وهي هدية من والدتها. وهي اختارت أن تعيد ارتداءها بمناسبة زفافها عملاً بعادة أوروبية قديمة تقول إن ارتداء العروس لشيء قديم يجلب لها الحظ في يوم زفافها. وقد كمّلت بيبا إطلالتها بحذاء من الساتان العاجي من Manolo Blahnik.

تميز ماكياج العروس بكونه طبيعياً جداً، فقد حافظ على شفافية بشرتها بعيداً عن استعمال الطبقات السميكة من المستحضرات مع التركيز على الألوان الترابية للحفاظ على إشراق الإطلالة. أما تسريحتها فاتخذت شكل شينيون طبيعي أظهر جمال الوجه دون أن يثقل معالمه.

أما دوقة كامبريدج كايت ميدلتون فبدت في حفل زفاف بيبا بإطلالة أنيقة وراقية ولكن بسيطة كي لا تسرق الأضواء من شقيقتها. وهي اعتمدت ثوباً متوسط الطول باللون الزهري المبودر من دار Alexander McQueen التي سبق أن صممت لها ثوب زفافها في العام 2011. وكانت كايت طوال الحفل منهمكة بأطفال الشرف، ومن بينهم ابنها الأمير جورج وابنتها الأميرة شارلوت.