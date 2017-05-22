أسعار أزياء ميلانيا وإيفانكا في الرياض

حظيت إطلالة #إيفانكا، ابنة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب، باهتمام بالغ خلال زيارتها إلى #الرياض ضمن عداد الوفد الرسمي الأميركي. وقد أشارت وسائل الإعلام الأميركية إلى أن #الثوب الأسود الطويل المزيّن بطبعات أوراق الأشجار الذي ارتدته نفد من المتجر الإلكتروني الذي يبيعه بعد ساعة على وصول إيفانكا إلى الرياض. ويعود هذا التصميم إلى مجموعة أزياء ربيع وصيف 2017 من Cedric Charlier ويبلغ ثمنه حوالي 1500 دولار أميركي. وكانت إيفانكا قد ظهرت أيضاً خلال القمة العربية الأميركية ببدلة باللون الأزرق الفاتح تحمل توقيع دار Escada الفرنسية.

أما #ميلانيا السيدة الأميركية الأولى التي رافقت زوجها الرئيس ترمب أيضاً في هذه الزيارة، فقد لفتت الأنظار بإطلالاتها المدروسة والمحتشمة منذ وصولها إلى #الرياض، حيث ظهرت على سلّم الطائرة لدى وصولها وهي ترتدي #جامبسوت باللون الأسود من Stella McCartney تميّز بكمين طويلين وطرازه الذي يذكّر بـ #العباية الخليجية. وقد نسّقته مع حزام عريض من الجلد باللون الذهبي يحمل توقيع YSL، سعره حوالي 400 دولار، ونفد عن موقع Net-A-Porter بعد بضع ساعات على ظهورها به.

كما ظهرت ميلانيا في اليوم الثاني من الزيارة بثوب من طراز السافاري باللون الأخضر الداكن حمل توقيع دار Ralph Lauren وبلغ سعره حوالي 1300 دولار، نسّقته مع حزام جلدي باللون البني وأساور ذهبية بالإضافة إلى حذاء ذي كعب مرتفع تزيّنه الطبعات الحيوانية. واختارت ميلانيا خلال ظهورها في اجتماعات القمة العربية الأميركية #بدلة باللون الأبيض نسّقتها مع قميص أسود تزيّنه عقدة عند العنق وحذاء باللون نفسه. كما لفتت متتبعي تفاصيل أناقتها بإطلالة مسائية أنيقة تألفت من ثوب طويل باللون الفوشيا مزيّن بأحجار الكريستال عند العنق ويرافقه #كاب طويل وحذاء من Christian Louboutin باللون نفسه بلغ سعره حوالي 700 دولار أميركي.