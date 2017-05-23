أناقة احتفالية من مايكل سينكو في أسبوع الموضة العربي

ضمن فعاليات #أسبوع_الموضة العربي بنسخته الرابعة الذي أقيم أخيراً في #دبي، قدّم المصمم الفلبيني المقيم في الإمارات #مايكل_سينكو مجموعة من #التصاميم النسائية والرجالية الفاخرة التي طغت عليها ألوان الأزرق الملكي، والرمادي الفاتح بالإضافة إلى العاجي والأبيض التي زيّنت أثواب #الزفاف.

تصاميم مايكل سينكو جاءت احتفالية بامتياز، تليق بالمناسبات الضخمة و #حفلات_الأعراس. وقد تنوّعت الأزياء التي قدّمها بين أثواب #الكوكتيل القصيرة و #الفساتين_الملكيّة الطويلة، أما الأزياء الرجالية فجأت بعيدة عن الكلاسيكية وتميّزت بطابع خاص يندرج ضمن رؤية المصمم الخاصة بالأناقة.

تضمّنت هذه المجموعة 28 إطلالة، وقد جاءت مستوحاة من #عالم_الأساطير الهندية ومجوهرات المهراجا، ولذلك تميّزت بتطريزها الغنيّ والفاخر. وقد قال عنها المصمم: "تتوجه هذه التصاميم إلى المجتمع العربي بشكل عام وإلى المرأة العربية بشكل خاص كونها تقدّر مفهوم الخياطة الراقية وتحبّ التطريز والاهتمام بالتفاصيل".

اللون #الأزرق الملكي الذي خيّم على العديد من الاطلالات أضفى عليها طابعاً فاخراً وتناسقا بامتياز مع التصاميم المترفة ذات التنانير الواسعة والتطريز الغني. أما اللون #الرمادي الفاتح فبدا مستوحى من معدن الفضّة وتزيّن بالزخارف التي بدت كأنها مشغولة من المعدن.

لفتتنا في هذه المجموعة الأزياء الرجالية التي تزيّنت بطبعات الورود وأناقة الدانتيل التي ظهرت تحت جاكيتات التوكسيدو. أما أثواب الزفاف فطغت عليها لعبة الشفافية والتفاصيل الأنثويّة المميزة التي يكسبها الدانتيل لزي العروس. تعرّفوا على بعض أجمل تصاميم مجموعة Michael Cinco فيما يلي.