3 خلطات لتفتيح البشرة على طريقة اليابانيّات

يشكّل الأرز مكوّنا طبيعياً أساسياً تلجأ إليه النساء اليابانيات للعناية ببشرتهن والحفاظ على شفافية وإشراق لونها. وهو غنيّ بالفيتامين E والأحماض الأمينية التي تضبط إنتاج الميلانين في الجلد وتحافظ على شبابه. تعرّفوا فيما يلي على هذه الخلطات الطبيعية التي تعتمدها النساء اليابانيات للحفاظ بشرة بيضاء وخالية من التجاعيد لأطول فترة ممكنة

كريم الأرز المضاد للتجاعيد

تحتاجين لتحضيره إلى 3 مكوّنات فقط: 3ملعق كبيرة من الأرز، ملعقة كبيرة من الحليب السائل، وملعقة كبيرة من العسل. ابدئي بطهي الأرز لمدة 10 دقائق ثمّ صفّيه مع الحفاظ على مائه واتركيه ليصبح بحرارة الغرفة. اخلطي بعد ذلك الأرز المسلوق مع الحليب الدافئ والعسل للحصول على كريم تطبّقينه على بشرتكِ وتتركينه حتى يجفّ بالكامل قبل إزالته بماء الأرز. ويشكّل هذا الكريم سراً من أسرار شباب النساء اليابانيات نظراً لفوائده المغذية، والمضادة للأكسدة، والمحاربة لظهور التجاعيد.

قناع الأرز والزبادي لتبييض البشرة

اخلطي كمية متساوية من مسحوق الأرز مع الزبادي للحصول على عجينة ذات قوام سميك ومتماسك تطبّقينها على الوجه والعنق لمدة نصف ساعة ثم تشطفينها بالماء الفاتر. على أن يتم تطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً ولفترة لا تقل عن 3أشهر للحصول على النتائج المرجوة.

تونر ماء الأرز المفتّح للون البشرة

لتحضير هذا التونر قومي بنقع كوب من الأرز مع 3أكواب من الماء لليلة كاملة، أو اغلي كوبا من الأرز مع 3أكواب من الماء لمدة ربع ساعة واتركي الخليط يبرد بالكامل قبل استعماله كتونر على بشرة نظيفة. طبّقيه صباحاً ومساءً واتركيه يجف على بشرتك للمساعدة في توحيد وتفتيح لونها.