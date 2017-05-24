جرّبوا هذه الحلول الغذائية لمشاكلكم الجمالية

يتحمّل النظام الغذائي الذي نعتمده مسؤولية منحنا طلّة صحية ومشرقة، أما الطعام الذي نتناوله فقادر على تأمين حلول للعديد من مشاكلنا التجميلية. ولذلك من المستحسن أن يكون نظامنا الغذائي منوعاً ومتوازناً خاصة خلال شهر رمضان الكريم. وفي حال المعاناة من مشكلة تجميلية معينة، كحب الشباب، التجاعيد أو العد الوردي، ينصح الخبراء بأن يتزامن علاجها مع التركيز على الفئة المناسبة من الأغذية الصحية الواردة في القائمة التالية:

- لإضفاء الحيوية على البشرة الباهتة:

تعمل الخضار البرتقالية والخضراء الغنية بالفيتامينA على إعادة الحيوية إلى البشرة. وتحتوي حبوب الصويا والبطاطا الحلوة على مادة "الاستروجين" النباتية التي تنعش البشرة. كما يساهم التوت البري في انقباض المسامات المتوسعة.

أما البهارات، الثوم والبصل فتعمل على تحفيز الدورة الدموية وإضافة اللون الوردي إلى الوجنتين، لكن حذار الإكثار منها خوفاً من الحصول على وجه أحمر. وتبقى الأطعمة التي يجب تجنبها في هذا المجال: السكر، القهوة والمقالي التي تمتص المواد المغذية وتبهت البشرة.

- للتخلص من حب الشباب:

تتميز الخضار الحمراء، البرتقالية والخضراء بغناها بمادة "البيتاكاروتين" التي تتحول إلى الفيتامين A وتخفف إفرازات زيوت البشرة. أما الخضار الغنية بالألياف فتحتوي على الفيتامين B6 الذي يخفف التعرق ويحد بالتالي من تفاقم مشكلة حب الشباب.

على أن يتم تجنّب الأملاح، القريدس والطحالب البحرية، التي تعمل على تحفيز نشاط الغدد الدهنية وزيادة التهاب المسامات. وقد أثبتت الدراسات أن الشوكولاتة الصافية لا تسبب ظهور البثور، بعكس السكر والحليب اللذين يدخلان في تصنيع معظم الحلويات.

- لتأخير ظهور التجاعيد:

تناولوا التوت البري الذي يحتوي على الفيتامين C المساهم في مكافحة الشيخوخة وترهل البشرة، كما يؤمن الحفاظ على مادة "الكولاجين" والمواد المقاومة للتأكسد. ننصحكم أيضاً بتناول ثمار البحر البرتقالية كسمك السلمون، الكركند والسلطعون.

- لترطيب البشرة الجافة:

تناولوا المأكولات التي تحتوي على الدهون المقوية لجدار الخلايا والتي من شأنها أن تمنع خسارة المياه كالأفوكادو وزيت الزيتون. كما ننصحكم بتناول الفاكهة والخضار الغنية بالماء و"البوتاسيوم"، كالحمضيات والكيوي بالإضافة إلى كميات كبيرة من الماء النقية. كما يحتوي الملفوف على معدل مرتفع من الكبريت الذي يحمي البشرة الجافة.

وتجنّبوا الإفراط في استهلاك القهوة والشاي الأسود، إذ يعملان على تجفيف البشرة والأنسجة الداخلية. كما تحتوي المقالي على الزيوت المهدرجة التي تأخذ مكان زيوت الجسم المفيدة للبشرة.

- لتجنب ظهور العد الوردي:

تناولوا السمك، الخيار، والسوس لمعالجة العد الوردي الذي يدل على التهاب في أحد أنحاء الجسم. كما ننصحكم بإضافة الكركم المضاد للتأكسد والمقاوم للالتهاب الذي يضيف إلى الأطباق لوناً ذهبياً. على أن تتجنبوا المأكولات الحارة، القهوة التي تحتوي على مادة الكافيين و الفستق.

- للتخفيف من انتفاخ الجفون:

تناولوا الهليون والبقدونس اللذين من شأنهما تخفيف الانتفاخ. والجدير بالذكر أن الموز والحمضيات الغنية بمادة "البوتاسيوم" تحافظ على توازن السوائل. كما يساعد الفلفل الأحمر على تحفيز الدورة الدموية وتخفيف الاحتقان حول العينين.

على أن تتجنبوا الملح الذي يسبب تسرب الماء إلى خارج الخلايا وهو موجود بشكل خاص في صلصة الصويا والمعلبات.

- لتقوية الشعر الخفيف:

تناولوا الطعام الغني بمادة "البيوتين" كالفاصوليا، اللحم والبيض. كما يحتوي زيت الزيتون على مادة "السكوالين" التي تقوي الشعر وترطبه. على أن تتجنبوا الطعام الذي يحتوي على الفيتامين A تستعيضوا عنه باللوز الذي يحتوي على "الزنك" الملطف للتقرحات.

- لمنع ظهور الكلف:

تناولوا الشوكولاتة السوداء، الرمان والبروكولي التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس. كما أثبتت الدراسات أن الشاي الأخضر يحمي البشرة من الحروق ويبعد عنها خطر الإصابة بسرطان الجلد.