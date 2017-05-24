إطلالات أبهرتنا بها النجمات من مهرجان "كان" السينمائي

ما زالت النجمات تبهرنا بإطلالاتهن الفاخرة على البساط الأحمر ضمن فعاليات مهرجان "كان" السينمائي بنسخته الـ 70 الذي سيمتد حتى 28 من الشهر الجاري. وقد سجّل المتابعون ونقّاد الموضة ارتفاعاً في مستوى أناقة الإطلالات المترفة التي نستعرض بعض أجملها فيما يلي:

- تألّقت النجمة الأميركية #إيفا_لونغوريا بثوب طويل من التول باللون البيج مطرّز بالكامل من دار Marchesa البريطانية نسّقته مع أقراط ماسية من Lorraine Schwartz.

- بدت العارضة الأميركية #جوردن_دان في منتهى الأناقة خلال العرض الأول لفيلم The Killing of A Sacred Deer. وقد اختاترت ثوباً من التول باللون البيج تزيّن بتطريزات ذهبية وزرقاء من مجموعة Elie Saab Haute Couture لربيع وصيف 2017.

- اختارت النجمة الجنوب إفريقية #شارليز_ثيرون لإطلالتها على البساط الأحمر لمهرجان "كان" السينمائي ثوباً من التول باللون الأسود من Dior نسّقته مع مجموعة من المجوهرات الماسية من Chopard.

- بدت الممثلة الهندية #سونام_كابور شديدة الأناقة خلال العرض الأول لفيلم The Killing of A Sacred Deer بثوب من التول الذهبي المطرّز حمل توقيع دار Elie Saab ومجوهرات من Chopard.

- تألّقت العارضة الكندية #كوكو_روشا بثوب من توقيع دار Georges Hobeika ضمن فعاليات #مهرجان #كان السينمائي بنسخته الـ 70. وقد ظهرت خلال العرض الأول لفيلم Meyerowitz Stories بثوب طويل باللون الزهري الفاتح تم تنفيذه بقماش الدانتيل والأورغنزا وتطريزه بالأزهار وحبيبات اللؤلؤ والكريستال. وهو من مجموعة الدار للخياطة الراقية الخاصة بوسمي ربيع وصيف 2017.

- اختارت النجمة الأميركية #نيكول_كيدمان إطلالة باليرينا من توقيع دار Calvin Klein، حيث صمم لها المدير الإبداعي للدار راف سيمونز تنورة من التول الأبيض و"بوستييه" من الساتان الأسود استغرق تنفيذهما 150 ساعة وتطلب 180 يارد من التول الحريري.

- اعتمدت النجمة الإيطالية #مونيكا_بيللوتشي إطلالة باللون البرونزي من مجموعة Chanel لما قبل خريف 2017 ونسقتها مع عقد ماسي فاخر من Cartier.

- اختارت النجمة #سلمى_حايك ثوباً باللون الأزرق مطرّزاً بالكامل من مجموعة Gucci لخريف 2017.

- اعتمدت النجمة #إيل_فانينغ ثوباً طويلاً باللون الرمادي تزيّنه الأزهار حمل توقيع ماريا غرازيا كيوري المديرة الإبداعية الجديدة لدار Dior.

- اختارت النجمة #ديان_كروغر إطلالة حملت توقيع دار Dior وتألفت من ثوب طويل باللون الرمادي تميّز بظهره العاري وتنورته المؤلفة من عدة طبقات.

- تألّقت العارضة #نعومي_كامبل بثوب من الدانتيل الأسود تزيّن أسفله بالريش من Versace.

- بدت النجمة #جيسيكا_شاستاين متألّقة في ثوب حريري من Armani Prive نسّقته مع أقراط تزينها الأحجار الملونة من Piaget.

- لفتت النجمة ريتا أورا الأنظار بإطلالة من التول الذهبي مطرّزة بالكامل بالأزهار والرسومات الشرقيّة من مجموعة Elie Saab للخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2017.