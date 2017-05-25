أزياء أكثر ترفاً من الوقت تحمل توقيع "بوتيغا فينيتا"

أعلن توماس مايير المدير الإبداعي في دار Bottega_Veneta# الإيطالية الفاخرة أنه ركز في مجموعة Cruise2018 التي أطلقتها الدار مؤخراً على حاجات زبوناته مقدماً إليهن مجموعة من #التصاميم المترفة التي تلبي متطلباتهن في موسم الرحلات.

وقد صرح مايير أنه أخذ بالاعتبار تقلبات الطقس ومتطلبات النساء عند تصميم هذه المجموعة قائلاً: "الوضع تغيّر بشكل كامل الآن، فالنساء أصبحن يرغبن في اكتشاف #الأزياء في موسمها ويطالبن بأن نقدم لهن المعاطف في فصل الشتاء وليس في الصيف الذي يسبقه كما جرت العادة. حتى إن أسلوبهن في الشراء تبدل وصار لديهن أولويات مختلفة بعد أن أصبح "الوقت" أبرز معالم الترف لدى الجميع".

فيبدو أنه مع مرور الأيام، لم يعد موسم تسليم أزياء الرحلات الممتد بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر يرضي متطلبات النساء، خاصة أن موضة التصاميم والألوان تكون قد تبدلت في هذه الفترة عن ما كانت عليه لدى تقديم عروض مجموعات الرحلات في النصف الأول من العام.

التنانير المتوسطة الطول شكلت القطع الأساسية في هذه #المجموعة، وقد تم تنسيقها مع كنزة صوفية حيناً وجاكيت قصيرة حيناً آخر كما رأيناها تتزين بالكسرات التي أضافت عليها لمسات من الحيوية. أما الأثواب فتزينت برسمة الفراشات والأزهار الربيعية، واتخذت الخامات الجلدية شكل معاطف متوسطة الطول أو تنانير ذات تصميم عصري.

وقد لفتتنا كالعادة الحقائب الفاخرة التي كملت هذه المجموعة من الأزياء والتي تلونت بالتدرجات الحيادية والألوان المبتكرة كأزرق الكوبالت، والوردي المشرق، والبرتقالي. ومنها حقيبة The Piazza التي ترافقت مع حزام يسمح بحملها على الكتف ومقبض يسهّل حملها باليد. وقد ترافقت جميع الإطلالات مع أحذية ذات كعب مرتفع تم ارتداؤها فوق جوارب صوفية مخططة جاءت مستوحاة من طراز الجوارب الرجالية.