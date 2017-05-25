8 وصفات أثبتت فعاليتها في القضاء على الهالات السوداء

تُعتبر #الهالات_السوداء من المشاكل التجميلية الشائعة بين النساء والرجال على السواء، ويعود ظهورها إلى اجتماع عوامل مختلفة منها الوراثي، ومنها ما هو مرتبط بأسلوب الحياة غير المتوازن الذي يترافق مع السهر، و #التدخين، والسترس و #النظام_الغذائي الفقير بالفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الجسم.

وإذا كان #علاج هذه الهالات يتطلب جلسات متعددة ومكلفة في #العيادات_التجميلية فإن بعض #الحلول_الطبيعية استطاعت أن تثبت فعاليتها في هذا المجال شرط المواظبة على تطبيقها بشكل يومي والمثابرة لأشهر عدة مما يؤدي إلى التخلص من هذه الهالات السوداء بشكل نهائي.

تعرفوا فيما يلي على أبرز 8 وصفات طبيعية أثبتت فعاليتها في هذا المجال:

1- تتميز #البطاطس باحتوائها على عناصر طبيعية مبيضة للجلد، ولذلك فهي تساهم في القضاء على مشكلة الهالات السوداء. ولتحضير عصير البطاطس المفيد في هذا المجال، قشري البطاطس وابرشيها ثم اعصريها بيديك فتحصلين بذلك على عصير تطبقينه بواسطة كرة قطنية على الهالات السوداء لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء البارد.

2- اخلطي ملعقتين من بودرة #الكركم مع عصير الأناناس للحصول على عجينة سميكة تطبقينها على محيط عينيك لمدة 10 دقائق قبل غسلها بالماء البارد. فالكركم يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومحاربة للهالات السوداء كما يتمتع بفعالية في مجال تنعيم بشرة محيط العينين.

3- ضعي اثنين من أكياس #الشاي الأسود أو الأخضر المستعملة في الثلاجة لمدة نصف ساعة. ثم طبقي هذه الأكياس لمدة 15 دقيقة على عينيك المغمضتين. كرري هذه العملية بشكل يومي، فالمواد المضادة للأكسدة الموجودة في الشاي مفيدة في الحد من احتباس السوائل، وتقليل التورم، وتفتيح لون منطقة محيط العينين.

4- يتمتع زيت #جوز_الهند بقدرة ترطيب عالية، وهو من العلاجات الطبيعية الفعالة في مجال محاربة الهالات السوداء كما يمنع ظهور التجاعيد في منطقة محيط العينين. يكفي أن تدلكي محيط عينيك بهذا الزيت مرتين يومياً للحصول على أفضل النتائج.

5- يتميز عصير #الحامض بغناه بالفيتامين C ذات المفعول المفتح للبشرة، ولذلك فهو يتميز بفعاليته في مجال علاج الهالات السوداء. استعيني بكرات قطنية لتوزيع عصير الحامض على الجفون السفلية، واتركيه لمدة 10 دقائق قبل غسله بالماء البارد.

6- تتميز #الطماطم بخصائص مبيضة تساعد على تفتيح بشرة محيط العينين. ويُنصح بخلط ملعقة من عصير الطماطم مع نصف ملعقة من عصير الحامض وتوزيع هذا الخليط على الهالات السوداء لمدة 10 دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

7- يتمتع #الخيار بفوائد مؤكدة في مجال تفتيح بشرة محيط العينين، كما يتميز بتأثيره المهدئ والمنعش، خاصة في فصل الصيف. قطعي الخيار إلى شرائح سميكة واحتفظي بها في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل وضعها على محيط العينين لمدة 10 دقائق.

8- يتميز #زيت_اللوز بفوائده في مجال العناية بالبشرة الحساسة، وهو يساهم في إزالة الهالات السوداء بفعالية كبيرة. دلكيه على بشرتك قبل النوم واتركيه طوال الليل وطوال اليوم التالي أي لمدة 24 ساعة قبل غسله بالماء البارد.