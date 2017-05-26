في بريطانيا.. خاتم سعره 10$ يتزين بماسة حجمها 26 قيراطا

طوال 30 عاماً، لم تعرف سيدة بريطانية أن الخاتم الذي اشترته من متجر لبيع الأغراض المستعملة، ودفعت ثمنه حوالي 10$ يتزين بحبة ماس نادرة بحجم 26 قيراطاً.

هذا الخاتم الماسي سيُعرض للبيع في #مزاد_علني تنظمه دار Sotheby’s الشهيرة في #لندن بسعر قد يصل إلى 50000$ أي بما يفوق حوالي 35000 مرة سعر مبيعه.

تخبر هذه السيدة البريطانية التي رفضت الكشف عن اسمها أن هذا الخاتم لم يفارقها طوال 3 عقود، حيث كانت ترتديه بشكل يومي في مختلف النشاطات التي تقوم بها بما في ذلك الذهاب لشراء الحاجيات والقيام بالأعمال المنزلية. وقد قالت جيسيكا ويندهام المسؤولة عن قسم المجوهرات في دار Sotheby’s: "لم يدرك أحد القيمة الفعلية لهذا الحجر الثمين، وقد يعود ذلك إلى لمعانه الخفيف الذي جعل الناس لا يشكون في أنه حجر فاخر".

يعود هذا الحجر الماسي إلى القرن التاسع عشر، حيث كان صانعو #المجوهرات يهتمون بالحفاظ على حجم الحجر الثمين أكثر من الاهتمام بحكّه جيداً لإبراز لمعانه، وذلك تجنباً لخسارة جزء من حجمه ومن قيمته. ولم تكتشف هذه السيدة البريطانية أهمية هذا الحجر الذي يزين خاتمها إلا مؤخراً وبالصدفة عندما كانت تتحدث مع أحد صانعي المجوهرات عن عدم تعرضه للتلف رغم السنوات الطويلة التي مرت عليه.

وبعد عرض هذا الحجر على دار Sotheby’s للمزادات، تم تقدير قيمته الحقيقية من قِبل معهد علم الأحجار الكريمة الأميركي. وسيتم عرضه للبيع في مزاد علني ستقيمه الدار يوم 7 حزيران/يونيو المقبل، فكم سيبلغ ثمنه ومن هو سعيد الحظ الذي سيحصل عليه؟