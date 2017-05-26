10 نجمات خطفن الأضواء في حفل "أمفار"

أقيم أمس حفل amfAR Gala الذي جرت العادة أن يتم تنظيمه على هامش مهرجان "كان" السينمائي. وهو يهدف إلى جمع التبرعات لتمويل الأبحاث حول مرض الإيدز. ويشكل هذا الحفل مناسبة تجتمع فيها أشهر النجمات والعارضات بإطلالات في منتهى الأناقة.

فيما يلي ندعوكم إلى التعرف على أجمل 10 إطلالات رصدناها خلال هذا الحفل:

- اختارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان إطلالة باللون الأسود حملت توقيع دار Chanel، تزينت بحزام رفيع باللون الوردي وتنورة مطرزة بالريش.

- تألقت النجمة كايت أبتون بثوب طويل باللون الزهري المبودر من دار Dolce&Gabbana الإيطالية.

- اختارت النجمة الأميركية ذات الأصول الألمانية ديان كروغر إطلالة مبتكرة من دار Alexander McQueen البريطانية. وهي تألفت من ثوب متعدد الأطوال ارتدته فوق بنطلون ذات أرجل واسعة.

- اختارت العارضة البرازيلية إيزابيل غولار ثوباً طويلاً من التول باللون البيج مطرز بالأبيض من دار Zuhair Murad.

- اعتمدت العارضة الأميركية هايلي بالدوين ثوباً عاري الكتفين من التول باللون الخوخي حمل توقيع دار Elie Saab.

- تألقت النجمة إيفا لونغوريا بثوب باللون الزهري الهادئ مطرز بأشكال النجوم من دار Elie Saab.

- اختارت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون ثوباً باللون الفضي من تصميم يوسف الجسمي.

- اختارت العارضة الأسترالية جيسيكا هارت ثوباً عاري الكتفين وقصير باللون الأسود رافقه حزام أزرق ينسدل من الجانب وصولاً إلى الأرض من تصميم دار Alexandre Vauthier الفرنسية.

- تألقت العارضة الروسية آيرينا شايك بثوب طويل تغلب عليه التدرجات المعدنية من دار Prada.

- اختارت عارضة فيكتوريا سيكريت جاسمين توكس ثوباً طويل باللون الأسود من دار Zuhair Murad نسقته مع مجوهرات ماسية.