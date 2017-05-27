بشرتك الجافة بحاجة إلى مزيد من الترطيب في رمضان

قد تشتكين من الزيادة في جفاف بشرتك خلال شهر رمضان نتيجة التغيير في #نظامك_الغذائي وحرارة الطقس المرتفعة. فـ #البشرة_الجافة تعاني دائماً من الإزعاج، والشعور بعدم الراحة، والحكة، والاحمرار خلال هذه الفترة. وللتغلب على هذه المشكلة ننصحك بإجراء بعض التعديلات على روتينك اليومي لتساهمي في التخفيف من هذه الأعراض والاعتناء ببشرتك بشكل أفضل خلال الشهر الفضيل.

- استخدمي منظفاً لطيفاً للوجه

تجنبي الاعتماد كثيراً على الصابون التجاري الذي يزيد من جفاف البشرة، فهو يفسد طبيعة بشرة وجهك ويقضي على الزيوت التي تحمي البشرة. اختاري منظفاً لطيفاً خاصاً ببشرة الوجه وزوري مركز العناية بالبشرة للحصول على بعض التوصيات عن كيفية العناية ببشرتك الجافة.

يمكنك أيضاً إعداد منظف طبيعي صباحي للبشرة. ابدأي عن طريق مزج المكونات التالية: صفار بيضة، ملعقة صغيرة من عصير البرتقال، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. يمكنك أيضاً إضافة بضع قطرات من ماء الورد وعصير الليمون. استخدمي هذا #المستحضر لتنظيف بشرتك وترطيبها في الوقت نفسه.

- ضعي #كريمات_ترطيب غنية للوجه

رطبي بشرة وجهك بعد غسلها لمنع جفافها. اختاري مرطباً يحتوي على مغذيات وعناصر طبيعية تحتاجها بشرة وجهك. ومن المفضل وضع كريم مغذي في الليل. ضعيه قبل 30 دقيقة على الأقل من النوم لتأمين حاجة بشرتك من الترطيب والتغذية على مدار الساعة.

- طبّقي قناعاً للوجه مرة في الأسبوع على الأقل

يساعد #قناع_الوجه على تصفية بشرتك والتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد.

وإليك طريقتين لصنع قناع للوجه. للوصفة الأولى: تحتاجين إلى بيضة، وملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ثم أضيفي بضع قطرات من ماء الورد. ضعي هذا المزيج على وجهك واتركيه 15 دقيقة كحد أقصى. بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء البارد المنعش.

الوصفة الثانية: امزجي ملعقة صغيرة من بودرة الطين الأخضر، وملعقة صغيرة من العسل الخام. وحين تضعين هذا القناع على بشرتك، تجنبي منطقة العينين. اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريباً. استخدمي الماء الفاتر عند شطفه عن الوجه.

- اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً

يجب أن يشمل إفطارك اليومي الكثير من الخضروات والفواكه. عليك أيضاً تناول الحبوب الكاملة واختيار الأطعمة الغنية بالكبريت. ومن الخيارات الجيدة البيض والبصل والثوم. فالكبريت يجعل بشرتك ناعمة. يمكنك أيضاً تناول الأغذية المعززة بالفيتامين C، فهي تساعد بشرتك على أن تكون سلسة. تناولي الشمام والجزر والمشمش. والأطعمة الغنية بالفيتامين B5 أو حمض البانتوثينيك التي تساعد على تصنيع الدهون والزيوت التي تحتاجها بشرة الوجه. اختاري الحليب والجبن واللبن الزبادي. تناولي الخضروات الورقية الخضراء أيضاً.

وبطبيعة الحال، النصيحة المعروفة هي أن تشربي الكثير من الماء في الفترة الممتدة بين الإفطار والسحور للتعويض عن الجفاف الذي قد يلحق ببشرتك خلال ساعات الصوم الطويلة. وفي الواقع، تحتاجين إلى شرب ما لا يقل عن لترين من الماء للمساعدة على ترطيب جسمك بطريقة طبيعية.