الأزياء الرياضيّة ترتدي حلّة مترفة مع "فالنتينو"

للمرة الثانية يقرّر مصمم دار Valentino الإيطالي بيير باولو بيكيولي أن يقدّم أحد عروضه في عاصمة الموضة الأميركية نيويورك، مستوحياً تصاميمه من التأثيرات الإثنيّة، رقص الهيب هوب، والأجواء الخاصة بشوارع هذه المدينة التي تحمل لقب "التفاحة الحمراء". فجاءت إطلالاته عصرية، رومانسية، وأنيقة في الوقت نفسه.

الأزياء الرياضيّة خيّمت على القسم الأول من عرض Valentino Resort 2018، وذلك دون أن تتخلّى عن روح هذه العلامة الإيطالية الفاخرة وأناقتها المميزة. فقد لفتتنا السترات والبنطلونات الرياضية التي تزيّنت بخطوط عريضة على الجانبين وتمّ ارتداؤها مع أحذية صيفيّة مسطّحة وحقائب فاخرة تغطيها المسامير. كما لفتتنا سترات "البومبر" التي تناسقت مع التنانير المكسّرة الطويلة والملوّنة.

القسم الثاني من العرض كان الأكبر، وقد ظهرت فيه الأزياء اليومية ذات الطابع العصري، والتي تضمّنت معاطف "ترنش" ذات لمسات مبتكرة دخلت على قصّاتها الكلاسيكية، وقمصان بيضاء تميّزت بطابعها العصري بالإضافة إلى فساتين ملوّنة تزيّنت بدرزات بارزة وتناسقت مع أحذية رياضية، صنادل صيفية مسطّحة أو أحذية ذات كعوب مرتفعة تمّ ارتداؤها فوق جوارب قطنيّة.

أما في القسم الثالث من العرض، فظهرت الفساتين الطويلة التي تمّ تنفيذها بخامات أنثويّة اعتاد بيير باولو بيكيولي على إدراجها في مجموعاته. فطبعات الأزهار التي عوّدتنا دار Valentino على استعمالها ظهرت بكلّ أناقتها على العديد من الإطلالات متنوّعةً بين الطابع الرومنسي حيناً والطابع الإثني حيناً آخر. أما أناقة الدانتيل فدخلت دون استئذان على الأزياء الرياضية لتضفي عليها لمسة رومانسية، وزيّنت الأثواب الناعمة بلمساتها المخرّمة. تعرّفوا على بعض أجمل إطلالات مجموعة رحلات 2018 من Valentino فيما يلي.