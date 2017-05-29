نجمات الأناقة يودّعن الريفييرا الفرنسية

حصدت النجمة الأميركية ذات الأصول الألمانية ديان كروغر جائزة أفضل ممثلة في ختام فعاليات مهرجان "كان" السينمائي بدورته الـ70. وقد ظهرت للمناسبة بثوب أسود طويل عاري الكتفين من Jonathan Simkhai نسّقته مع عقد ماسيّ فاخر من Chopard. فهل كانت أيضاً الأكثر أناقةً في هذا الحفل؟ تابعوا فيما يلي بعض أجمل إطلالات النجمات في هذه المناسبة واحكموا بأنفسكم.

- تألّقت النجمة والمنتجة الأميركية جيسيكا شاستاين بثوب طويل من الكريب الأبيض المطرّز بالكريستال الأحمر من مجموعة الخياطة الراقية لربيع 2017 الخاصة بدار Zuhair Murad.

- لفتت النجمة الألمانية أوما ثورمن الأنظار بإطلالتها المؤلفة من ثوب تزيّنه الشراريب الذهبية حمل توقيع Atelier Versace.

- بدت النجمة الصينية فان بينغ بينغ في منتهى الأناقة بثوب بكتف واحدة من مجموعة Atelier Versace لربيع 2017 تميّز بطابعه العصري.

- اختارت النجمة الفرنسية جوليات بينوش ثوباً أسود من الباييت بكتف واحدة حمل توقيع دار Armani لآخر ظهور لها على البساط الأحمر لمهرجان "كان" هذا الموسم. وقد نسّقت إطلالتها مع أقراط ماسية من Chopard.

- اختارت النجمة التلفزيونية الروسية فيكتوريا بونيا ثوباً أسود تزيّن بالدانتيل في القسم الأعلى منه حمل توقيع Vicedomini، وقد نسّقته مع أقراط ماسية من De Grisogono.