اتركي الأفوكادو يعتني ببشرتكِ وشعركِ

إذا كانت الفوائد الصحيّة لثمرة #الأفوكادو متداولة بشكل شائع، كونها غنيّة بالدهون النباتية المفيدة لعمليّة #الهضم، والحفاظ على #الرشاقة، والعناية بصحّة #الجلد والأسنان، فإن فوائدها التجميلية تشمل #الترطيب، فضلاً عن أن غناها بمضادات الأكسدة التي تحارب #الشيخوخة_المبكرة. فيما يلي جمعنا لكم 4 استعمالات جماليّة لهذه الثمرة الاستوائية التي تؤمن #عناية طبيعية بالبشرة والشعر.

الأفوكادو لتقشير البشرة

يُعتبر #التقشير من أفضل الأساليب للحصول على #بشرة مشرقة، كونه يخلّصها من #الخلايا_الميتة المتراكمة على سطحها ويكشف عن طبقة من #الخلايا الجديدة والنضرة. وينصح خبراء #التجميل بخلط مستحضر التقشير الذي تستعملينه مع كميّة مماثلة من هريسة الأفوكادو، وتدليك الخليط على البشرة بحركات دائرية لمدة دقيقتين قبل غسله بالماء الفاتر. فمن شأن ذلك أن يزيد من فعالية المقشّر، ويؤمن الترطيب، والتغذية لبشرتكِ في الوقت نفسه.

قناع بالأفوكادو

لن تحتاجي لتحضير هذا القناع الطبيعي 100% سوى لمكوّن واحد هو الأفوكادو، فغنى هذه الثمرة بالفيتامين C يساعد على توحيد البشرة والتخفيف من ظهور #البقع_الداكنة. كما يتمتّع الأفوكادو بفوائد مرطّبة نظراً لغناه بالمواد الدهنيّة التي تساعد حاجز البشرة في الحفاظ على الرطوبة داخل طبقات #الجلد. يكفي أن تهرسي نصف ثمرة من الأفوكادو وتطبقينها على #بشرة وجهكِ بطبقة متوسطة السماكة.

انتظري 10 دقائق قبل إزالة هذا #القناع بالماء الفاتر والحصول على بشرة مشرقة.

الأفوكادو لتغذية بشرتك من الداخل

تتميّز ثمرة الأفوكادو بغناها بالفيتامينات من فئة A، C، E، K. وهي تحتوي على #مضادات_للأكسدة تحمي البشرة من الاعتداءات الخارجية. أما الدهون غير المشبعة الموجودة فيها فهي تسمح بالحفاظ على شباب الجلد وترطّبه من الداخل والخارج. فيكفي أن تتناولي يومياً نصف ثمرة كبيرة أو متوسطة من الأفوكادو أو ثمرة صغيرة من هذه #الفاكهة للحصول على هذه الفوائد جميعاً.

الأفوكادو لتغذية شعركِ وتنعيمه

إن غنى ثمرة الأفوكادو بالفيتامين E يساعد على ترطيب #الشعر وحمايته من التأثيرات الضارة لاستخدام المواد الكيمياوية وأدوات #التمليس. أما غناها بالأحماض الدهنية فيساعد على #تغذية_الشعر بالعمق وتنعيمه. اخلطي ثمرة موز ناضجة بعد هرسها مع ثمرة أفوكادو مهروسة وملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون. طبّقي هذا الخليط على شعرك مع التركيز على الأطراف والجذور واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو وشطفه بمزيج الماء وخلّ التفاح.