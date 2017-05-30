إطلالتكِ الرمضانية تزينها الأقمار والنجوم

مع حلول #شهر_رمضان المبارك، يعمّ دفء الاحتفالات عند الأسر والأصدقاء ويستولي زمن #الإفطار ومواعيد #السحور على التقويمات. فلابدّ من التألّق بأزياء العباءة، القفطان والبشت وتنسيقها مع إكسسوارات Swarovki اللاّمعة استعداداً لموسم الأعياد المُنتظر!

اجتمعت الألوان الدافئة، المواد الأنيقة والخبرة الطويلة في عالم تصنيع #الإكسسوارات الفاخرة لتقديم قطع خاصة بشهر رمضان. تمنح هذه المناسبة السعيدة فرصة ارتداء "القمر" و"النجوم" أو المغامرة من خلال تنسيق القطع المتنوعة من أحدث مجموعات Swarovsky التي ندعوكم للتعرّف على بعض قطعها فيما يلي:

• أقراط Gipsy Pierced

يضفي تصميمها الجريء لمسة غير متماثلة على الإطلالة في فصل الصيف، فهي تأخذ شكل السلسلة وتتميّز بلونها الأخضر المائل إلى الأزرق. كما أنها مصنوعة من معادن مطليّة ومتنوّعة، بلورات كريستالية بألوان باردة وحجر القمر الذي يعزّز جمالها.

• قلاّدة Gipsy Layered Necklace

تضفي لمسة بوهيمية على الإطلالة في فصل الصيف من خلال تصميمها الفريد، البسيط والأنيق. فهي تتميز بلونها الأخضر المائل إلى الأزرق، وتصميمها المتعدد السلاسل المصنوع من معادن مطليةّ ومتنوّعة، بالإضافة إلى بلورات كريستالية بألوان باردة وحجر العين الذي يعزّز جمالها.

• مجموعة أقراط Gipsy Pierced Earring Set

تمنح الأقراط التي تتخّذ شكل القمر إطلالة كلاسيكية وأقراط "العين" إطلالة عصرية وغير متماثلة تتمثلّ في ارتداء تصميم العين في أذن وتصميم القمر في الأذن الأخرى. وهي تتميز باللون الأبيض، وتصميمها المصنوع من معادن مطليةّ ومتنوّعة، بالإضافة إلى بلورات كريستالية بألوان باردة وحجر القمر الذي يعزّز أناقتها.

• سوار Crystaldust Cuff

صُمّم هذا السوار وفق تقنية "كريستال روك" الخاصة بدار Swarovski. كما رُصّع ببلورات كريستالية سوداء ولامعة. وهو يتميّز بمشبكه المفتوح، والمريح، والمواكب للموضة. أما كبسولته الفولاذية فمزدانة بالبلورات الكريستالية البرّاقة.

• قلادة Crystaldust Choker

تتميّز بلونها الأسود، وهي تضّم بلورات كريستالية سوداء اللون مصنوعة من مادة "الكانتارا". تتميّز هذه القطعة المتنوّعة والمواكبة للموضة بآلية إقفال قابلة للتعديل وبالتالي يمكن ارتداؤها كسوار أو كرباط للرأس.

• أقراط Iconic Swan Pierced Earring Jackets

أنثوية وكلاسيكية، تتميّز هذه الأقراط المطلية بالذهب الوردي برمز سواروفسكي الشهير: الأوز. وقد رُصّعت ببلورات كريستالية سوداء ومرصوفة.

• سوار Duo Evil Eye Bangle

يقدّم هذا السوار تبايناً لافتاً يجمع ما بين المعادن المطلية بالذهب الوردي، البلورات المرصوفة والبلورات الزرقاء. وهو يضمّ حجرين على شكل عين وقطرة بالكريستال الأزرق ويتميّز بآلية إقفال قابلة للتعديل تضمن ثباته.

• ساعة Crystalline Oval Gray Tone Watch

يتماشى حزام هذه الساعة الجلدي ذات اللون الرمادي الداكن مع ميناء رمادي يزدان بأشعّة الشمس والمعدن المطلّي بالذهب الوردي، ومع علبة ناعمة ومرصّعة بأكثر من 1700 بلورة رمادية معدنية.